WARBURG RESEARCH stuft DHL Group auf 'Hold'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für DHL Group nach Zahlen von 48,50 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das zweite Quartal habe den vorläufigen Zahlen entsprochen, schrieb Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel resultiere aus dem starken Quartal und dem erhöhten Ausblick./rob/mf/lew
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 55,60EUR auf Tradegate (06. August 2026, 12:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Christian Cohrs
Analysiertes Unternehmen: DHL Group
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 48,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Christian Cohrs
Analysiertes Unternehmen: DHL Group
Aktieneinstufung neu: neutral
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Kursziel alt: 48,50
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