40 Grad im Tal, 14 Grad am Berg: Warum dichte Messnetze für...

Diese Messungen zeigen eindrucksvoll, wie stark Temperaturen innerhalb Österreichs variieren können. Gleichzeitig unterstreichen sie eine zunehmend diskutierte Frage: Wie gut bilden Wettermessungen die tatsächliche Hitzebelastung der Bevölkerung ab?

Wien (APA-ots) - Am Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle registrierte das Wettermessnetz von Drei Wetter am 4. August um 17:00 40°C in Herzogenburg und zeitgleich 14°C am Gaislachkogel in Tirol auf 3.049 Metern Seehöhe. Auf halber Höhe, in Lech und Zürs sowie am Seefelder Joch, pendelten die Werte um 20°C. In den Tälern und im Flachland von Vorarlberg über das Inntal und das Grazer Becken bis nach Ober- und Niederösterreich sowie ins Burgenland lagen die Temperaturen fast flächendeckend über 35°C.

Eine Differenz von 26 Grad, am selben Tag, im selben Land. Sichtbar wird das nur, weil das Drei Wetter-Netz nicht nur an wenigen zentralen Punkten misst, sondern über viele Stationen quer durch unterschiedliche Höhenlagen und Regionen Österreichs verteilt ist von Tallagen bis zum Gipfel, von der Stadt bis zum Land, mit dem Ziel, das Netz in den kommenden Jahren auf rund 1.000 Stationen in ganz Österreich auszubauen.



Die Bedeutung dichter Messnetze wird derzeit heftig diskutiert. In Salzburg wiesen Stadtklimatologen unlängst darauf hin, dass offizielle Wetterstationen aus Gründen der internationalen Vergleichbarkeit häufig auf Freiflächen außerhalb dicht verbauter Stadtgebiete stehen und dadurch die tatsächliche Hitzebelastung vieler Bewohner:innen insbesondere in warmen Nächten nicht vollständig abbilden können.

Genau hier setzt Drei Wetter an: Das österreichweite Messnetz des Telekom-Komplettanbieters Drei erfasst Wetterdaten in unterschiedlichen Höhenlagen, Siedlungsstrukturen und Mikroklimata. Dadurch werden Temperaturunterschiede sichtbar, die für die Lebensrealität der Bevölkerung entscheidend sind.



Zwtl.: Starke Unterschiede auch innerhalb Wiens



Wie relevant solche lokalen Unterschiede sind, zeigen die Messungen von Drei Wetter in Wien. In der Nacht auf den 5. August sank die Temperatur in Floridsdorf lediglich auf rund 24°C, während es in Penzing auf etwa 19°C abkühlte. Fünf Grad Unterschied innerhalb derselben Stadt verdeutlichen den städtischen Wärmeinseleffekt: Dicht verbaute und versiegelte Gebiete speichern Wärme und kühlen deutlich langsamer aus als grünere Stadtteile.



"Für die Gesundheit der Menschen ist nicht nur die

Höchsttemperatur am Tag entscheidend. Besonders wichtig sind ausreichend kühle Nächte, damit sich der Körper von Hitzeperioden erholen kann. Dafür braucht es Messungen genau dort, wo Menschen wohnen und arbeiten", so Drei Wetter Metereologe Johannes Fleisch .

Ob zwischen Herzogenburg und dem Gaislachkogel oder zwischen zwei Wiener Gemeindebezirken: Die aktuelle Hitzewelle zeigt, dass Wetter und Hitzebelastung auf kleinem Raum stark variieren können. Mit dem Ausbau auf rund 1.000 hochmoderne Mess-Stationen schafft Drei Wetter die Grundlage für ein österreichweit einzigartiges Bild der tatsächlichen Wetter- und Hitzesituation vor Ort sowie für noch präzisere lokale Prognosen.



Über Drei Wetter.

Mit Drei Wetter schafft Drei gemeinsam mit dem renommierten Wetterexperten Jörg Kachelmann und der auf digitale Fernmessungen spezialisierten Metrilog Data Services GmbH einen neuen Qualitätsstandard für Wetterprodukte. Ziel des Projekts ist eine Daseinsvorsorge für alle Menschen in Österreich durch eine frühzeitige, präzise und verlässliche Versorgung mit relevanten Wetterinformationen. Drei baut aktuell das modernste und dichteste Wettermessnetz Österreichs auf - mit rund 1.000 professionellen Wetterstationen. Durch die Kombination meteorologischer Expertise, technologischer Infrastruktur und intelligenter Produkte ermöglicht Drei Wetter Prognosen, die flächendeckend, lokal relevant und für alle nutzbar sind. Mehr auf www.drei.at/wetter



Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at



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Rückfragehinweis:

Drei Österreich

Tom Tesch

Telefon: 066066033701

E-Mail: tom.tesch@drei.com

Website: https://www.drei.at/presse



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