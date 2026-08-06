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    KORREKTUR/AKTIEN IM FOKUS

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    Ionos sehr schwach - United Internet auch im Minus

    Für Sie zusammengefasst
    • Ionos-Aktien verlieren 5,8 Prozent im MDax
    • Umsatz über Konsens, Ebitda unter Erwartungen
    • United Internet verliert 1,2 Prozent, 1&1 steigt
    KORREKTUR/AKTIEN IM FOKUS - Ionos sehr schwach - United Internet auch im Minus
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Es wird klargestellt, dass die Aktien von 1&1 mittlerweile im Plus notiert)

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Auffällig schwach haben sich am Donnerstag die Aktien von Ionos nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen gezeigt. Im MDax waren sie gegen Mittag mit minus 5,8 Prozent das Schlusslicht. Der Kurs rutschte unter die 21-Tage-Linie, die Hinweise auf den kurzfristigen Trend erlaubt. Auch die 50-Tage-Linie als Indikator für die mittelfristige Tendenz ist nicht mehr weit weg.

    Toby Ogg von JPMorgan schrieb in einer ersten Einschätzung zu den Zahlen: Der Umsatz liege über der Konsensschätzung. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) habe die Markterwartung hingegen verfehlt.

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    Auch nicht viel besser sah es am Donnerstag für die Papiere des Mutterkonzerns United Internet aus, die nach Zahlen 1,2 Prozent verloren. Die Aktien von 1&1 , ebenfalls eine Tochter von United Internet, gaben im SDax anfänglich nach, schafften dann aber den Sprung in die Gewinnzone. Zuletzt legte der Kurs um fast 3 Prozent zu./ajx/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IONOS Group Aktie

    Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,66 % und einem Kurs von 19,32 auf Tradegate (06. August 2026, 12:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um +0,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von IONOS Group bezifferte sich zuletzt auf 4,51 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -6,77 %/+24,30 % bedeutet.





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