JPMORGAN stuft AMD auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMD nach Zahlen zum zweiten Quartal von 385 auf 550 US-Dollar angehoben, die Einstufung jedoch auf "Neutral" belassen. Das Wachstum im Segment Datenzentren dürfte im kommenden Geschäftsjahr das Wachstum der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz hinter sich lassen, schrieb Harlan Sur in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Von Kunden von JPMorgan höre er aber, dass die Aussagen des Chip-Herstellers zur Profitabilität im laufenden Quartal hinter deren Erwartungen zurückblieben, so der Experte./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 23:31 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 23:31 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,97 % und einem Kurs von 414,7EUR auf Tradegate (06. August 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Harlan Sur
Analysiertes Unternehmen: AMD
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 550
Kursziel alt: 385
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Harlan Sur
Analysiertes Unternehmen: AMD
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 550
Kursziel alt: 385
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