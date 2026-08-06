JPMORGAN stuft AMD auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMD nach Zahlen zum zweiten Quartal von 385 auf 550 US-Dollar angehoben, die Einstufung jedoch auf "Neutral" belassen. Das Wachstum im Segment Datenzentren dürfte im kommenden Geschäftsjahr das Wachstum der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz hinter sich lassen, schrieb Harlan Sur in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Von Kunden von JPMorgan höre er aber, dass die Aussagen des Chip-Herstellers zur Profitabilität im laufenden Quartal hinter deren Erwartungen zurückblieben, so der Experte./rob/bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 23:31 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:00 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,97 % und einem Kurs von 414,7EUR auf Tradegate (06. August 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harlan Sur

Analysiertes Unternehmen: AMD

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 550

Kursziel alt: 385

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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