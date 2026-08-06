JPMORGAN stuft HSBC HLDGS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HSBC von 1380 auf 1450 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Erträge der britischen Großbank hätten im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf der anderen Seite seien die Kosten höher als erwartet gewesen und der Aktienrückkauf falle geringer aus als angenommen./rob/bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:25 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:25 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 17,89EUR auf Tradegate (06. August 2026, 12:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kian Abouhossein

Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 14,5

Kursziel alt: 13,8

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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