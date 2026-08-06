Pumpenhersteller KSB verdient operativ weniger - Jahresziele bestätigt

Guten Morgen!





Tja, was wird nun aus der KSB? Monatelang wurde in sämtlichen Börsenblättern stark für die Aktie getrommelt. Die Chancen, insbesondere auf den Absatzmärkten Wasser, Energie und Rohstoffe wurden immer wieder betont. Der Großauftrag im Kraftwerksbereich wurde als zusätzlicher Beleg dafür hergenommen, dass es "läuft" bei KSB. 2025 war ein Rekordjahr. Zufriedenheit allüberall. Die Kursziele der Analysten rutschte weit über die 1000er Schwelle, der Kurs hinterher.





Dann kamen die Zahlen zum Q1. Und rumms war die vorher herrschende Euphorie verschwunden. Die Zahlen waren aber auch überraschend schlecht. Bereinigt um Einmaleffekte aus der erstmaligen Konsolidierung einer Tochter wären die Ergebnisse noch schlechter ausgefallen. Zwar wurden sowohl die Jahresziele bestätigt (die allerdings einen weiten Rahmen zulassen) als auch die Ziele für 2030. Doch offenbar glaubt die Börse dem Vorstand in dem Punkt nicht, denn der Kurs der Aktie ist von dem Niveau, das dieser vor der Veröffentlichung der Q1 Zahlen inzwischen deutlich zurückgekommen. Das KGV auf der Basis der 2025er Zahlen liegt bei leicht über 10. Aber wie gesagt: Bezogen auf das Ergebnis 2025. Wie stark weicht 2026 von 2025 am Ende nach unten ab? Trifft man das untere Ende der Jahresprognose, dürfte das Ergebnis gut 10% unter dem Vorjahr liegen.





Ist es da gerechtfertigt, die Aktie vom Höchstkurs der letzten Monate um fast 50% abwärts zu schicken? Ist ein KGV von 11 (diesmal gemessen an den voraussichtlichen Zahlen 2026) oder - wenn es schlecht läuft, weil der Irankrieg länger dauert - von mir aus auch 12 oder 13 gerechtfertigt? Immerhin haben sich die Märkte ja nicht grundlegend geändert. Wasser ist immer noch ein Megathema und die Perspektiven für die Bereiche Rohstoffe (hier wurde ja vor allem die gute Perspektive in den USA betont) und Energie sind ebenfalls intakt. Das sieht man auch an den insgesamt sehr zufriedenstellenden Auftragseingängen - in 2025 gab es einen Rekordauftragseingang von 3,2 Mrd Euro und auch in Q1 2026 lag dee Auftragseingang - auch getrieben durch den Großauftrag aus dem Kraftwerksbereich - in zufriedenstellender Größe.





Zudem steht ja noch die Langzeitprognose für 2030. Dann will man bei der KSB mindestens 4 Mrd Euro Umsatz machen und dabei dann eine Margd von 10% Minimum schaffen. Erreicht man dieses Ziel im Wesentlichen, dürfte sich das EpS rechnerisch (laut KI) bei etwa 120 Euro liegen. Auf Basis des aktuellen Kurses beträgt das KGV dann etwa 6,7!

Und das bei einem Unternehmen, das bilanziell sehr gut aufgestellt ist. Keine Nettofinanzschulden, EK Quote von 48%, hoher positiver Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit, kaum immaterielle Vermögenswerte im Anlagevermögen, KBV nur knapp über 1.





Entscheidend wird mMn sein, wie die Zahlen zum Q2 ausfallen. Insbesondere wird man ein Augenmerk auf die Entwicklung der hochmargigen Serviceumsätze legen müssen, die in Q1überraschend rückläufig waren. Schafft es KSB, die Zahlen auch nur marginal zu verbessern, dürfte die Börse dann auch wieder mehr die Fundamentaldaten und die Marktperspektiven in den Mittelpunkt der Betrachtungen rücken und das sollte dem Kurs dann auch helfen.

Ich kaufe daher vorsichtig nach, bin mir aber bewusst, dass schlechte Q2 Zahlen noch einmal einen Rutsch nach unten auslösen können.

Natürlich ist das nur meine persönliche Meinung und keine Empfehlung für andere hier.