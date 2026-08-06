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    Bilger erwägt, Lkw-Fahrverbot an Sonntagen aufzuheben

    Für Sie zusammengefasst
    • Bilger erwägt Aufhebung des Lkw-Fahrverbots
    • Niedrigwasser verlagert Transporte auf die Straße
    • Ministerium prüft zusätzliche Transporte über die Bahn
    Bilger erwägt, Lkw-Fahrverbot an Sonntagen aufzuheben
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Verkehrsminister Steffen Bilger (CDU) erwägt, das Lkw-Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen aufzuheben, um wegen des historischen Niedrigwassers am Rhein mehr Verkehr vom Fluss auf die Straße zu verlagern. "Also in der konkreten Situation, wenn es darum geht, auf die niedrige Wasserlage zu reagieren, dann steht im Raum, dass wir das Sonn- und Feiertagsverbot für Lkw aufheben", sagte Bilger der "Bild"-Zeitung.

    Sein Ministerium führe zudem auch Gespräche mit der Bahn über zusätzliche Möglichkeiten, Transporte von der Wasserstraße auf die Schiene zu verlagern. Die Lage sei "wirklich herausfordernd", sagte der Minister. Derzeit gebe es zwar noch keine Versorgungsengpässe, die Gefahr drohe aber "definitiv".

    Auch der Grünen-Verkehrspolitiker Tarek Al-Wazir nannte eine kurzfristige Aussetzung des Fahrverbots "sinnvoll". In einer akuten Notlage müssten Bund, Länder, Häfen, Bahn und Wirtschaft gemeinsam dafür sorgen, "dass wichtige Lieferketten aufrechterhalten werden", sagte der Vorsitzende des Bundestags-Verkehrsausschusses dem Nachrichtenportal "t-online". Das Fahrverbot sollte allerdings nur als "kurzfristige Notmaßnahme" ausgesetzt werden, so Al-Wazir.

    Über den Umgang mit dem extremen Niedrigwasser am Rhein und anderen Wasserstraßen sprechen heute in Bonn Wirtschaftsverbände mit dem neuen Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU). Zu dem Treffen sind Vertreter von Industrie, Häfen und Binnenschifffahrt eingeladen./mxx/DP/zb







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