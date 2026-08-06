Bilger erwägt, Lkw-Fahrverbot an Sonntagen aufzuheben

BERLIN (dpa-AFX) - Verkehrsminister Steffen Bilger (CDU) erwägt, das Lkw-Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen aufzuheben, um wegen des historischen Niedrigwassers am Rhein mehr Verkehr vom Fluss auf die Straße zu verlagern. "Also in der konkreten Situation, wenn es darum geht, auf die niedrige Wasserlage zu reagieren, dann steht im Raum, dass wir das Sonn- und Feiertagsverbot für Lkw aufheben", sagte Bilger der "Bild"-Zeitung.

Sein Ministerium führe zudem auch Gespräche mit der Bahn über zusätzliche Möglichkeiten, Transporte von der Wasserstraße auf die Schiene zu verlagern. Die Lage sei "wirklich herausfordernd", sagte der Minister. Derzeit gebe es zwar noch keine Versorgungsengpässe, die Gefahr drohe aber "definitiv".