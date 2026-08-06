Mit Rekordgewinn in Gespräche mit der Unicredit

An der Börse fand die Commerzbank-Aktie nach ihrem jüngsten Höhenflug keine klare Richtung. Nach mehrfachem Auf und Ab legte sie am Vormittag bis auf 39,87 Euro zu und wurde damit zeitweise so teuer gehandelt wie seit dem Jahr 2010 nicht mehr. Um die Mittagszeit lag ihr Kurs noch mit 0,4 Prozent im Plus bei 39,50 Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank sieht sich nach einem überraschend kräftigen Gewinnsprung im zweiten Quartal gestärkt für weitere Gespräche mit ihrer Großaktionärin aus Mailand. "Wir sind bereit für konstruktive Gespräche mit der Unicredit ", sagte Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp am Donnerstag in Frankfurt. Nur ein gemeinsamer Ansatz habe das Potenzial, Mehrwert zu schaffen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

De facto habe die Commerzbank nun "einen Kontrollaktionär", sagte Orlopp in einer Telefonkonferenz mit Journalistinnen und Journalisten. "Vom Zeitplan gehen wir davon aus, dass es im vierten Quartal die Genehmigungen alle geben wird", sagte sie mit Blick auf Prüfungen der Unicredit-Pläne durch die Aufseher.

Auf die Frage nach ihrer beruflichen Zukunft antwortete Orlopp, für sie stelle sich nicht die Frage, wie es mit ihr persönlich weitergehe. Sie sehe ihre Verantwortung als Vorstandsvorsitzende der Commerzbank darin, "das Maximale aus der Situation für alle rauszuholen". Man dürfe nicht vergessen, dass derzeit mehr als 50 Prozent der Aktien nicht von der Unicredit kontrolliert würden und die beiden Banken weiterhin Wettbewerber seien.

Gewinnsprung im zweiten Quartal



Von April bis Juni 2026 verdiente Deutschlands zweitgrößte börsennotierte Bank unter dem Strich fast doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Der Überschuss kletterte von 462 Millionen Euro auf 898 Millionen Euro und übertraf die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Ein Jahr zuvor hatten allerdings Kosten für den Abbau von Tausenden Jobs den Gewinn geschmälert.

Nach einem Rekordergebnis von 1,8 Milliarden Euro im ersten Halbjahr sieht der Vorstand die Commerzbank "voll auf Kurs, ihr Gewinnziel von mindestens 3,4 Milliarden Euro im Gesamtjahr zu erreichen".

Unabhängigkeit passé?



Der Frankfurter Dax-Konzern will nun weitere bis zu 1,2 Milliarden Euro in den Rückkauf eigener Aktien stecken. Mit Aktienrückkäufen und höheren Gewinnen wollte der Vorstand um Konzernchefin Orlopp die Aktionäre bei der Stange halten und so die Unabhängigkeit des 1870 gegründeten Instituts sichern.

Doch die italienische Großbank Unicredit hat knapp zwei Jahre nach ihrem Einstieg bei der Commerzbank inzwischen Zugriff auf fast die Hälfte der Anteile. Unicredit-Chef Andrea Orcel erwartet nach jüngsten Aussagen eine baldige Kontrollübernahme bei dem Frankfurter Institut.

Orlopp sieht "Gestaltungsauftrag für beide Seiten"



"Auch wenn die Unicredit über eine Mehrheit auf der nächsten Hauptversammlung verfügt, kann sie über wesentliche Strukturmaßnahmen nicht allein entscheiden", bekräftigte Commerzbank-Chefin Orlopp. "Das ist ein klarer Gestaltungsauftrag für beide Seiten. Dafür braucht es ein gemeinsames Verständnis des Geschäftsmodells und die Einbindung aller Stakeholder."

Der Bund, dessen Aktienverkauf im September 2024 zum Einfallstor für die Unicredit wurde, hat mit seinen verbliebenen gut zwölf Prozent Anteil ein Wort mitzureden. Die Beteiligung ist eine Folge der Finanzkrise 2008/2009, als der Staat das Institut mit Steuermilliarden vor dem Kollaps bewahrte.

Auf die Frage, ob es in den Gesprächen mit der Unicredit nun auch um die Standortfrage für eine künftige Zentrale gehe - Frankfurt oder München, wo die Unicredit-Tochter Hypovereinsbank (HVB) sitzt und die Unicredit einen neuen Büroturm errichten will - antwortete Orlopp: "Wir werden alle potenziellen Gestaltungskriterien im Hinblick auf die Zielbilder prüfen."

Droht der Abbau Tausender Jobs?



Orcel will mit einer Übernahme der Commerzbank eine europäische Großbank schmieden, auch als Gegengewicht zu den deutlich profitableren Geldhäusern aus den USA. Die Unicredit sieht Potenzial für Milliardeneinsparungen inklusive des Abbaus Tausender Stellen. Das aus Commerzbank-Sicht "feindliche Vorgehen" der Italiener sorgt für reichlich Widerstand bei Management, Betriebsrat und Belegschaft des Dax-Konzerns. Auch der Bund äußerte sich wiederholt kritisch.

Die Unicredit jedoch ließ nicht locker und zog bis Anfang Juli per freiwilligem Übernahmeangebot nach eigenen Angaben weitere 17,6 Prozent der Commerzbank-Papiere an Land. Zusammen mit den 26,77 Prozent, die die Unicredit schon zuvor hielt, steigt ihr Anteil damit rechnerisch auf 44,37 Prozent. Zudem haben die Italiener über Kaufoptionen Zugriff auf weitere 3,22 Prozent der Commerzbank-Aktien und könnten so nach jüngsten Angaben auf 47,59 Prozent aufstocken.

Trickreiches Übernahmekonstrukt



Dabei zog der Investmentbanker Orcel trickreich alle Register. Nach Erkenntnissen der Commerzbank dienten Profi-Investoren und Privatanleger der Unicredit im Zuge des Übernahmeangebots zusammen gerade einmal 2,7 Prozent der Anteile an. Der Rest stammt demnach überwiegend von Banken, mit denen die Unicredit über Finanzinstrumente Geschäfte macht. Zwischenzeitlich hatte die Commerzbank der Unicredit vorgeworfen, ihre Aktienposition "künstlich aufzublähen". Zwecks Klärung hat der Dax-Konzern die Finanzaufsicht Bafin eingeschaltet. Ein Ergebnis dieser Prüfung steht aus.

Unterdessen lief eine Strafanzeige des Commerzbank-Gesamtbetriebsrats wegen des Verdachts der Marktmanipulation ins Leere: Die Staatsanwaltschaft Frankfurt lehnte es ab, in der Sache ein Ermittlungsverfahren aufzunehmen, "da zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Straftat nicht festgestellt werden konnten", wie die Behörde Anfang Juli mitteilte./ben/stw/DP/stw/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 39,46 auf Tradegate (06. August 2026, 12:48 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +3,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,32 %. Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 44,03 Mrd.. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -5,20 %/+10,17 % bedeutet.



