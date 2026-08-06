Himax Technologies Aktie bestätigt den positiven Trend - +7,76 % - 06.08.2026

Die Himax Technologies Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +7,76 % auf 12,500€ zulegen. Das sind +0,900 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Himax Technologies Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,69 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 12,500€, mit einem Plus von +7,76 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Himax Technologies ist ein taiwanischer Anbieter von Display-Treiber-ICs und Imaging-Lösungen für Smartphones, Automotive, TVs, AR/VR und Industrie-Displays. Kernprodukte: TDDI-, AMOLED-, Automotive- und 3D-Sensing-Chips. Starke Position in Nischen- und Automotive-Displays. Wichtige Wettbewerber: Novatek, Synaptics, Samsung, BOE-Tochterfirmen. USP: breite IP-Basis, enge OEM-Beziehungen, Stärke bei Automotive- und AR/VR-Treibern.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Himax Technologies Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +16,82 %.

Allein seit letzter Woche ist die Himax Technologies Aktie damit um +22,55 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,84 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +79,86 % gewonnen.

Himax Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +22,55 % 1 Monat +6,84 % 3 Monate +16,82 % 1 Jahr +61,29 %

Informationen zur Himax Technologies Aktie

Stand: 06.08.2026, 12:55 Uhr

Es gibt 174 Mio. Himax Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,18 Mrd. € wert.

Q2 2026 Revenue, GM and EPS All Exceeded the Guidance Issued on May 7, 2026Company Q3 2026 Guidance: Revenues to Increase 7% to 11% QoQ, Gross Margin is Expected to be around 34%. Profit per Diluted ADS to be 8.0 Cents to 10.0 Cents Q2 2026 …

So schlagen sich die Wettbewerber von Himax Technologies

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,72 %. Microchip Technology notiert im Plus, mit +0,19 %. Texas Instruments notiert im Minus, mit -0,02 %. NXP Semiconductors legt um +1,94 % zu

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Ob die Himax Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Himax Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.