HENSOLDT - Aktie schießt in die Höhe +4,12 % - 06.08.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +4,12 % konnte die HENSOLDT Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die HENSOLDT Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,96 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 90,42€, mit einem Plus von +4,12 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von HENSOLDT einen Gewinn von +5,56 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,06 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,86 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei HENSOLDT auf +18,06 %.

HENSOLDT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,06 % 1 Monat +20,86 % 3 Monate +5,56 % 1 Jahr -8,86 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 06.08.2026, 12:56 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang von knapp 90 auf 83,78 Euro und die anschließende Erholung. Diskutiert werden algorithmisch ausgelöste Verkäufe, Stop-Loss-Ketten sowie vermutete Leerverkaufs- und BlackRock-Aktivitäten. Optimistische Anleger verweisen auf steigende Analystenziele bis 100 Euro, verdoppelten Auftragseingang, Rekordprognosen, hohe Verteidigungsnachfrage und weiteres Expansionspotenzial; die Stimmung ist überwiegend langfristig bullish.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,45 Mrd. € wert.

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Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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