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    Besonders beachtet!

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    HENSOLDT - Aktie schießt in die Höhe +4,12 % - 06.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die HENSOLDT Aktie bisher um +4,12 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der HENSOLDT Aktie.

    Besonders beachtet! - HENSOLDT - Aktie schießt in die Höhe +4,12 % - 06.08.2026
    Foto: Ardan Fuessmann - stock.adobe.com

    HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    HENSOLDT Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 06.08.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +4,12 % konnte die HENSOLDT Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die HENSOLDT Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,96 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 90,42, mit einem Plus von +4,12 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von HENSOLDT einen Gewinn von +5,56 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,06 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,86 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei HENSOLDT auf +18,06 %.

    HENSOLDT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,06 %
    1 Monat +20,86 %
    3 Monate +5,56 %
    1 Jahr -8,86 %
    Stand: 06.08.2026, 12:56 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang von knapp 90 auf 83,78 Euro und die anschließende Erholung. Diskutiert werden algorithmisch ausgelöste Verkäufe, Stop-Loss-Ketten sowie vermutete Leerverkaufs- und BlackRock-Aktivitäten. Optimistische Anleger verweisen auf steigende Analystenziele bis 100 Euro, verdoppelten Auftragseingang, Rekordprognosen, hohe Verteidigungsnachfrage und weiteres Expansionspotenzial; die Stimmung ist überwiegend langfristig bullish.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

    Zur HENSOLDT Diskussion

    Informationen zur HENSOLDT Aktie

    Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,45 Mrd. € wert.

    Dax leicht im Plus


    Nach der Verschnaufpause zur Wochenmitte hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag etwas zugelegt. Anleger hoffen weiterhin auf eine Lösung im Iran-Krieg und setzen auf eine Öffnung der für den globalen Öltransport wichtigen Meerenge von Hormus. …

    Renk und Hensoldt stark - Rheinmetall ohne klare Richtung


    Im deutschen Rüstungssektor haben am Donnerstag die im MDax notierten Anteile von Renk und Hensoldt deutlich zugelegt. Die Rheinmetall -Papiere im Dax verhielten sich zögerlich. Der Panzergetriebehersteller Renk hatte mit seinen aktuellen …

    Börsenstart Europa - 06.08. - ATX stark +0,89 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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    Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HENSOLDT

    +0,60 %
    +13,39 %
    +18,62 %
    +17,88 %
    -4,20 %
    +193,91 %
    +517,33 %
    +443,61 %
    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000
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