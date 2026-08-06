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    Besonders beachtet!

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    Carl Zeiss Meditec Aktie weiter auf Talfahrt - 06.08.2026

    Am 06.08.2026 ist die Carl Zeiss Meditec Aktie, bisher, um -4,02 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Carl Zeiss Meditec Aktie.

    Besonders beachtet! - Carl Zeiss Meditec Aktie weiter auf Talfahrt - 06.08.2026
    Foto: Carl Zeiss Meditec AG

    Carl Zeiss Meditec ist ein Medizintechnik-Spezialist für Augenheilkunde und Mikrochirurgie. Hauptprodukte: Diagnostik- und OP-Systeme für Katarakt, Refraktion, Retina, Visualisierung. Starke Marktstellung im Premiumsegment, global präsent. Wichtige Wettbewerber: Alcon, Johnson & Johnson Vision, Bausch + Lomb, Topcon. USP: enge Verzahnung mit Zeiss-Optik, hohe Bildqualität, integrierte digitale Workflow-Lösungen.

    Wie hat sich die Carl Zeiss Meditec-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Carl Zeiss Meditec Aktie. Sie fällt um -4,02 % auf 29,16. Der Kursrückgang der Carl Zeiss Meditec Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,06 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,02 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Carl Zeiss Meditec-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +16,03 % zu Buche.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,60 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,67 %. Im Jahr 2026 gab es für Carl Zeiss Meditec bisher ein Minus von -23,73 %.

    Carl Zeiss Meditec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,60 %
    1 Monat +5,67 %
    3 Monate +16,03 %
    1 Jahr -37,00 %
    Stand: 06.08.2026, 12:56 Uhr

    Informationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

    Es gibt 89 Mio. Carl Zeiss Meditec Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,60 Mrd. € wert.

    Carl Zeiss nach Zahlen deutlich im Minus


    Die Aktien von Carl Zeiss Meditec sind am Donnerstag nach Veröffentlichung aktueller Geschäftszahlen des Medizintechnik-Unternehmens kräftig eingeknickt. Am Vormittag büßten sie 7,7 Prozent auf 27,96 Euro ein und waren damit der zweitschwächste …

    Carl Zeiss Meditec verdient deutlich weniger - China belastet


    Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres vor allem schwächere Geschäfte in China zu spüren bekommen. Zudem belasteten ungünstige Wechselkurse. Während der Umsatz nur leicht schrumpfte, gingen …

    JPMorgan belässt Carl Zeiss Meditec nach Zahlen auf 'Underweight'


    Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 21,70 Euro auf "Underweight" belassen. Das dritte Geschäftsquartal habe die Erwartungen verfehlt, wenn man Zollrückerstattungen herausrechne, schrieb David …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Johnson & Johnson und Co.

    Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,81 %.

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    Ob die Carl Zeiss Meditec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carl Zeiss Meditec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Carl Zeiss Meditec

    +1,84 %
    -5,64 %
    +2,24 %
    +9,30 %
    -38,87 %
    -70,48 %
    -85,05 %
    -12,89 %
    -36,03 %
    ISIN:DE0005313704WKN:531370
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