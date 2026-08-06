Carl Zeiss Meditec Aktie weiter auf Talfahrt - 06.08.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Carl Zeiss Meditec Aktie. Sie fällt um -4,02 % auf 29,16€. Der Kursrückgang der Carl Zeiss Meditec Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,06 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,02 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Carl Zeiss Meditec ist ein Medizintechnik-Spezialist für Augenheilkunde und Mikrochirurgie. Hauptprodukte: Diagnostik- und OP-Systeme für Katarakt, Refraktion, Retina, Visualisierung. Starke Marktstellung im Premiumsegment, global präsent. Wichtige Wettbewerber: Alcon, Johnson & Johnson Vision, Bausch + Lomb, Topcon. USP: enge Verzahnung mit Zeiss-Optik, hohe Bildqualität, integrierte digitale Workflow-Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Carl Zeiss Meditec-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +16,03 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,60 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,67 %. Im Jahr 2026 gab es für Carl Zeiss Meditec bisher ein Minus von -23,73 %.

Carl Zeiss Meditec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,60 % 1 Monat +5,67 % 3 Monate +16,03 % 1 Jahr -37,00 %

Informationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

Stand: 06.08.2026, 12:56 Uhr

Es gibt 89 Mio. Carl Zeiss Meditec Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,60 Mrd. € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Johnson & Johnson und Co.

Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,81 %.

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Ob die Carl Zeiss Meditec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carl Zeiss Meditec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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