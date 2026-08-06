D-Wave Quantum Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 06.08.2026

Die D-Wave Quantum Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +4,22 % auf 19,280€ zulegen. Das sind +0,780 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die D-Wave Quantum Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,22 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 19,280€, mit einem Plus von +4,22 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

D-Wave Quantum ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das sich auf die Entwicklung von Quantencomputern und -lösungen spezialisiert hat. Mit einer einzigartigen Adiabatic Quantum Computing-Technologie hebt es sich von Konkurrenten wie IBM und Google ab. D-Wave bietet innovative Produkte und Dienstleistungen, die komplexe Probleme effizient lösen, und ist ein Pionier in der Branche.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die D-Wave Quantum Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +2,02 %.

Allein seit letzter Woche ist die D-Wave Quantum Aktie damit um +36,13 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,09 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von D-Wave Quantum -18,27 % verloren.

D-Wave Quantum Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +36,13 % 1 Monat -7,09 % 3 Monate +2,02 % 1 Jahr +15,56 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur D-Wave Quantum Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 06.08.2026, 12:57 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die bevorstehenden Quartalszahlen am 6. August, wobei teils bereits gute Ergebnisse im Kurs eingepreist gesehen werden. Diskutiert werden außerdem ein Analysten-Kursziel von 40 US-Dollar sowie ein fast zehnprozentiger Kurssprung trotz anhaltendem Abwärtstrend und hoher Volatilität. Positive Impulse liefern ausgeweitete AT&T-Kooperationen und mögliche Quantencomputer-Einsätze bei Nasdaq Verafin.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber D-Wave Quantum eingestellt.

Informationen zur D-Wave Quantum Aktie

Es gibt 367 Mio. D-Wave Quantum Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,02 Mrd. € wert.

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Ob die D-Wave Quantum Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur D-Wave Quantum Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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