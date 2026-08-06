Nintendo Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 06.08.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Nintendo. Sie steigt um +4,81 % auf 42,82€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Nintendo Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,85 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 42,82€, mit einem Plus von +4,81 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Nintendo entwickelt und vertreibt Videospiel-Hardware und -Software mit Fokus auf familienfreundliche Unterhaltung. Hauptprodukte: Switch-Konsole, Franchises wie Mario, Zelda, Pokémon. Starke Marktstellung im Konsolen- und Handheld-Segment. Wichtige Konkurrenten: Sony, Microsoft, Mobile-Gaming-Anbieter. USP: ikonische Marken, First-Party-Exklusivtitel, Innovationskraft bei Spielkonzepten und Hybrid-Hardware.

Der heutige Anstieg bei Nintendo konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -1,82 % nicht vollständig ausgleichen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nintendo Aktie damit um -4,87 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,60 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Nintendo -28,34 % verloren.

Nintendo Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,87 % 1 Monat +8,60 % 3 Monate -1,82 % 1 Jahr -47,28 %

Informationen zur Nintendo Aktie

Stand: 06.08.2026, 12:57 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Nintendo Aktien. Damit ist das Unternehmen 55,11 Mrd. € wert.

Nintendo verdoppelt den operativen Gewinn, doch Umsatz, Switch-2-Absatz und Dividende enttäuschen. Was steckt hinter dem überraschenden Zahlenwerk?

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Microsoft, Sony und Co.

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,01 %. Sony notiert im Plus, mit +4,10 %. UBISOFT Entertainment notiert im Minus, mit -2,25 %. Tencent verliert -0,28 %

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Ob die Nintendo Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nintendo Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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