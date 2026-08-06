Advanced Micro Devices - Aktie zeigt Schwäche - 06.08.2026

Die Advanced Micro Devices Aktie notiert aktuell bei 412,15€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -1,58 % nachgegeben, was einem Verlust von -6,60 € entspricht. Die Talfahrt der Advanced Micro Devices Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -7,16 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 412,15€, mit einem Minus von -1,58 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Advanced Micro Devices (AMD) entwickelt x86-CPUs, GPUs und SoCs für PCs, Rechenzentren, Gaming und Embedded-Anwendungen. Kernprodukte: Ryzen-, EPYC-, Radeon- und Instinct-Chips. AMD ist Nummer 2 hinter Intel (CPUs) und konkurriert mit Nvidia (GPUs/AI). Stärken: leistungsstarke EPYC-Serverchips, Chiplet-Design, starke Position in Konsolen-SoCs (Sony, Microsoft).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Advanced Micro Devices Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +16,73 %.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um +11,24 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,44 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Advanced Micro Devices einen Anstieg von +125,92 %.

Advanced Micro Devices Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,24 % 1 Monat -10,44 % 3 Monate +16,73 % 1 Jahr +196,40 %

Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

Stand: 06.08.2026, 12:58 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 672,05 Mrd. € wert.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMD nach Zahlen zum zweiten Quartal von 385 auf 550 US-Dollar angehoben, die Einstufung jedoch auf "Neutral" belassen. Das Wachstum im Segment Datenzentren dürfte im kommenden Geschäftsjahr das Wachstum der …

Advanced Micro Devices verlor erheblich an Wert. Der Markt wartet nun auf mögliche Stabilisierungstendenzen.

Angetrieben von zahlreichen guten Unternehmenszahlen haben der DAX und die großen Europabörsen zugelegt. Der Ölpreis hielt sich stabil, Gold legte zu.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,65 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +0,13 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -0,57 %. Broadcom legt um +0,07 % zu

Advanced Micro Devices Aktie jetzt kaufen?

Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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