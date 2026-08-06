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    Besonders beachtet!

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    Bloom Energy (A) Aktie leidet unter Verkäufen - 06.08.2026

    Am 06.08.2026 ist die Bloom Energy (A) Aktie, bisher, um -2,46 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bloom Energy (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Bloom Energy (A) Aktie leidet unter Verkäufen - 06.08.2026
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    Bloom Energy ist ein Pionier in der Brennstoffzellentechnologie und bietet innovative Lösungen für saubere Energie. Mit der Bloom Box hat das Unternehmen eine markante Position im Energiemarkt eingenommen, wobei es sich durch seine Effizienz und Vielseitigkeit von der Konkurrenz abhebt.

    Bloom Energy (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 06.08.2026

    Die Bloom Energy (A) Aktie ist bisher um -2,46 % auf 198,00 gefallen. Das sind -5,00  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,53 %, geht es heute bei der Bloom Energy (A) Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Bloom Energy (A), der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -22,04 % Verlust nach sich zog.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bloom Energy (A) Aktie damit um +41,71 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,51 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Bloom Energy (A) einen Anstieg von +163,13 %.

    Bloom Energy (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +41,71 %
    1 Monat -19,51 %
    3 Monate -22,04 %
    1 Jahr +504,05 %
    Stand: 06.08.2026, 12:58 Uhr

    Informationen zur Bloom Energy (A) Aktie

    Es gibt 295 Mio. Bloom Energy (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 58,43 Mrd. € wert.

    ROSEN, TOP-RANKED INVESTOR COUNSEL, Encourages Bloom Energy Corporation Investors to Secure Counsel Before Important Deadline in Securities Class Action - BE


    New York, New York--(Newsfile Corp. - August 5, 2026) - WHY: Rosen Law Firm, a global investor rights law firm, announces a class action lawsuit on behalf of purchasers of securities of Bloom Energy Corporation (NYSE: BE) between February 27, 2025 …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Cummins Inc., einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,03 %. Ballard Power Systems notiert im Minus, mit -0,35 %. Plug Power notiert im Plus, mit +0,64 %. Siemens Energy legt um +0,30 % zu

    Bloom Energy (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Bloom Energy (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bloom Energy (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bloom Energy (A)

    -6,34 %
    +6,31 %
    -19,32 %
    -17,83 %
    +502,74 %
    +1.331,94 %
    +981,45 %
    +799,90 %
    ISIN:US0937121079WKN:A2JQTG
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