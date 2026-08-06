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    Besonders beachtet!

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    Marvell Technology - Aktie zeigt Schwäche - 06.08.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Marvell Technology Aktie bisher Verluste von -1,97 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Marvell Technology Aktie.

    Besonders beachtet! - Marvell Technology - Aktie zeigt Schwäche - 06.08.2026
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.

    Marvell Technology aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 06.08.2026

    Mit einer Performance von -1,97 % musste die Marvell Technology Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Marvell Technology Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,10 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,97 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Obwohl die Marvell Technology Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +24,53 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Marvell Technology Aktie damit um +27,93 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,32 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Marvell Technology um +148,39 % gewonnen.

    Marvell Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +27,93 %
    1 Monat -17,32 %
    3 Monate +24,53 %
    1 Jahr +177,88 %
    Stand: 06.08.2026, 12:58 Uhr

    Informationen zur Marvell Technology Aktie

    Es gibt 876 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 158,02 Mrd. € wert.

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    Ob die Marvell Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Marvell Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Marvell Technology

    -1,94 %
    +9,03 %
    -10,82 %
    +27,32 %
    +187,55 %
    +221,38 %
    +262,45 %
    +1.702,55 %
    +1.732,62 %
    ISIN:US5738741041WKN:A3CNLD
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