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    Besonders beachtet!

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    Secunet Security Networks Aktie steigt um +2,49 % - 06.08.2026

    Am 06.08.2026 ist die Secunet Security Networks Aktie, bisher, um +2,49 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Secunet Security Networks Aktie.

    Besonders beachtet! - Secunet Security Networks Aktie steigt um +2,49 % - 06.08.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Secunet Security Networks ist ein deutscher IT-Sicherheitsanbieter mit Fokus auf Hochsicherheit für Staat, Behörden und kritische Infrastruktur. Kernprodukte: SINA-Verschlüsselungssysteme, sichere Netzwerke, eID- und eHealth-Lösungen. Starke Stellung als Partner der Bundesregierung. Konkurrenten: Rohde & Schwarz Cybersecurity, Atos, Thales. USP: BSI-zertifizierte Hochsicherheitslösungen und tiefe Verankerung im Public Sector.

    Secunet Security Networks Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.08.2026

    Die Secunet Security Networks Aktie notiert aktuell bei 189,40 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,49 % zugelegt, was einem Anstieg von +4,60  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,65 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Secunet Security Networks Aktie. Nach einem Plus von +1,65 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 189,40. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Secunet Security Networks in den letzten drei Monaten Verluste von -3,92 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,23 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,27 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +0,43 % gewonnen.

    Secunet Security Networks Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,23 %
    1 Monat +6,27 %
    3 Monate -3,92 %
    1 Jahr -18,87 %
    Stand: 06.08.2026, 12:59 Uhr

    Informationen zur Secunet Security Networks Aktie

    Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,23 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,24 %. Thales notiert im Plus, mit +1,60 %. Fortinet notiert im Minus, mit -0,07 %. Palo Alto Networks legt um +0,75 % zu

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    Ob die Secunet Security Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Secunet Security Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Secunet Security Networks

    +1,80 %
    +10,49 %
    +7,07 %
    -3,28 %
    -14,18 %
    -5,84 %
    -62,16 %
    +515,00 %
    +800,93 %
    ISIN:DE0007276503WKN:727650
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