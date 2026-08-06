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    Besonders beachtet!

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    KSB Vz. Aktie weiter im Aufwärtstrend - 06.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die KSB Vz. Aktie bisher um +5,80 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der KSB Vz. Aktie.

    Besonders beachtet! - KSB Vz. Aktie weiter im Aufwärtstrend - 06.08.2026

    KSB Vz. (KSB SE & Co. KGaA) ist ein globaler Hersteller von Pumpen, Armaturen und Service für Wasser/Abwasser, Energie, Industrie und Gebäudetechnik. Starke Position im Premiumsegment mit hoher Ingenieurstiefe. Wichtige Wettbewerber: Grundfos, Wilo, Sulzer, Flowserve. Mögliche USPs: breite Anwendungspalette, Energieeffizienz, kundenspezifische Lösungen, globales Servicenetz.

    KSB Vz. Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 06.08.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +5,80 % konnte die KSB Vz. Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die KSB Vz. Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,56 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 902,50, mit einem Plus von +5,80 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Obwohl sich die KSB Vz. Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -3,56 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die KSB Vz. Aktie damit um +10,38 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,91 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in KSB Vz. eine negative Entwicklung von -10,45 % erlebt.

    Während KSB Vz. heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,22 %. Damit gehört KSB Vz. heute zu den auffälligeren Werten.

    KSB Vz. Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,38 %
    1 Monat +5,91 %
    3 Monate -3,56 %
    1 Jahr -6,32 %
    Stand: 06.08.2026, 13:00 Uhr

    Informationen zur KSB Vz. Aktie

    Es gibt 865 Tsd. KSB Vz. Aktien. Damit ist das Unternehmen 777,38 Mio.EUR € wert.

    Pumpenhersteller KSB verdient operativ weniger - Jahresziele bestätigt


    Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB hat im zweiten Quartal abermals das herausfordernde Umfeld zu spüren bekommen. "Das erste Halbjahr 2026 war erneut durch globale Disruption geprägt, maßgeblich verursacht durch den im Februar entfachten Krieg …

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    KSB Vz.: Starkes zweites Quartal beflügelt den Geschäftsverlauf


    KSB überzeugt im ersten Halbjahr 2026 mit steigenden Aufträgen, höherem Umsatz und kräftigem EBIT-Zuwachs – trotz schwieriger Märkte und geopolitischer Unsicherheiten.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Fluor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,39 %. Sulzer notiert im Minus, mit -0,09 %. Xylem notiert im Plus, mit +1,21 %.

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    Ob die KSB Vz. Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur KSB Vz. Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    KSB Vz.

    -0,56 %
    +6,24 %
    +5,24 %
    -1,32 %
    -1,21 %
    +51,52 %
    +149,17 %
    +130,59 %
    +440,19 %
    ISIN:DE0006292030WKN:629203
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