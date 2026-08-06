RBC stuft RATIONAL AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rational nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 680 Euro belassen. Der Umsatz liege um ein Prozent unter der Konsensschätzung, das operative Ergebnis (Ebit) aber sechs Prozent darüber, schrieb Sebastian Kuenne in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Ausrüster von Großküchen habe die Kosten gut im Griff gehabt, wovon die Bruttomargen profitiert hätten./rob/bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:55 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:55 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 677EUR auf Tradegate (06. August 2026, 11:41 Uhr) gehandelt.





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