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    Dollarpreis

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    EUR/USD tritt auf der Stelle – 1,15415 USD

    EUR/USD konsolidiert fast unverändert bei 1,15415 USD.

    Dollarpreis - EUR/USD tritt auf der Stelle – 1,15415 USD
    Foto: adobe.stock.com
    EUR/USD zeigt sich stabil bei 1,15415USD. Mit nur -0,11 % Veränderung bleibt der Markt ohne klare Richtung.

    EUR/USD Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,20 %
    1 Monat +0,89 %
    3 Monate -1,71 %
    1 Jahr -0,96 %

    Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 10.000USD in EUR/USD angelegt hat, zahlte damals 1,099676USD. Heute, bei 1,15415USD, wäre daraus ein Vermögen von 10.495,4USD geworden – ein Plus von +4,95 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu EUR/USD (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den Ausbruch des EUR/USD über 1,15 nach einer mehrwöchigen Stabilisierung. Technisch wird ein Test des Januartiefs sowie der 200-Tage-Linie erwartet. Oberhalb von 1,1547 und 1,1575 wären weitere Anstiege bis 1,1742 möglich; Unterstützungen liegen bei 1,1450, 1,1410 und 1,1350. Alternativ wird eine Stabilisierung oder ein Rücksetzer diskutiert.

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    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber EUR/USD eingestellt.

    Zur EUR/USD Diskussion

    Informationen zum US-Dollar

    Der US-Dollar (USD) ist die Leitwährung der Welt und gilt seit seiner Einführung 1785 als globaler Standard. Der Kurs EUR-USD beeinflusst Handel, Rohstoffpreise und Kapitalströme. Schwankungen wirken sich direkt auf Öl, Gas und Exporte aus. Für Investoren, Unternehmen und Verbraucher bleibt der Dollarkurs ein zentraler Faktor internationaler Finanzmärkte.

    Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    EUR/USD

    +0,28 %
    +0,47 %
    +1,53 %
    -1,75 %
    -1,23 %
    +4,73 %
    -2,00 %
    +3,97 %
    +19,88 %
    ISIN:EU0009652759WKN:965275




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