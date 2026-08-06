Antimony Resources Corp. (ATMY) (ATMYF) (K8J0) berichtet über Analyseergebnisse aus den jüngsten Bohrungen in der Main Zone – Bald Hill, einschließlich Gehalten von 13,0 % Antimon (Sb) über 0,65 Meter (m) in BH-26-16 in einer Zone mit 3,29 % Sb über 3,05 Meter

Vancouver, Kanada / 6. August 2026 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) (das „Unternehmen“ oder „Antimony Resources“ oder „ATMY“) freut sich bekannt zu geben, dass es zusätzliche Analyseergebnisse von weiteren vier Bohrlöchern in der Main Zone auf Bald Hill erhalten hat. Die Bohrlöcher sind Teil des laufenden Bohrprogramms, das die Mineralisierung in der Main Zone erweitern und Lücken in den Daten schließen soll.

Bohrergebnisse

Main Zone

Die Bohrungen in der Main Zone wurden mit den Bohrlöchern BH-26-07, 16 und 18 fortgesetzt und erzielten hochgradige Antimonwerte. In BH-26-06 wurde die Mineralisierung nicht durchteuft. Wir verzeichneten einen hochgradigen Antimongehalt von 13,0 % Sb in BH-26-16 von 305,8 bis 307,9 m und einen entsprechend hochgradigen Goldgehalt von 2,2 g/t über dieselbe Mächtigkeit. Über die gesamte Länge dieser Zone von 3,05 Metern wurden entsprechend hochgradige Antimon- und Goldergebnisse festgestellt.

Tabelle 1: Durchschnittliche Analyseergebnisse für Proben aus den kürzlich fertiggestellten Bohrlöchern BH-26-07, BH-26-16, BH-26-18 und BH-26-06 in der Main Zone bei Bald Hill.

BH-26-07 VON BIS Länge Sb (%) Au (g/t) Abschnitt 284,85 287,85 3,00 0,99 0,31 und 304,45 305,20 0,75 3,20 0,2 BH-26-16 VON BIS Länge Sb (%) Au (g/t) Abschnitt 295,25 299,25 4,00 0,28 0,01 und 305,90 308,95 3,05 3,29 1,97 einschließlich 307,25 307,90 0,65 13,00 2,22 und 315,40 319,35 3,95 0,71 0,8 BH-26-18 VON BIS Länge Sb (%) Au (g/t) Abschnitt 94,00 99,00 5,00 1,79 0,81 einschließlich 94,00 96,00 2,00 3,33 0,13 BH-26-06 Keine signifikanten Werte

Abbildung 1: Standort der Bohrlöcher BH-26-07, BH-26-16, BH-26-18, BH-26-06

Tabelle 2: Mineralisierte Abschnitte. Detaillierte Analyseergebnisse für die Bohrlöcher BH-26-07, BH-26-16, BH-26-18 und BH-26-06.

Dabei ist zu beachten, dass es sich hierbei um die durchteuften Mächtigkeiten handelt; die wahren Mächtigkeiten werden auf etwa 70 % bis 80 % dieser Längen geschätzt.

BH-26-07 PROBE VON BIS Länge Sb (ppm) Sb (%) Au (ppb) Au (g/t) As (ppm) As (%) 2307085 281,70 282,55 0,85 0,17 99 0,10 1160 0,14 2307086 284,00 284,85 0,85 156 0,02 7 0,01 97 0,01 2307087 284,85 285,85 1,00 0,11 108 0,11 1220 0,14 2307088 285,85 286,60 0,75 0,11 588 0,59 7920 1,00 2307089 286,60 286,95 0,35 0,57 615 0,62 10000 1,68 2307091 286,95 287,30 0,35 6,35 426 0,43 593 0,56 2307092 287,30 287,85 0,55 0,10 39 0,04 169 0,02 0,89 % Sb 3,00 Meter 2307102 304,45 305,20 0,75 3,20 22 0,02 19,7 0,010 3,20 % Sb 0,75 Meter BH-26-16 PROBE VON BIS Länge Sb (ppm) Sb (%) Au (ppb) Au (g/t) As (ppm) As (%) 2307423 295,25 296,25 1,00 0,25 5 0,01 139 0,01 2307424 296,25 297,25 1,00 62 0,01 < 5 0,005 31,5 0 2307425 297,25 298,25 1,00 0,34 17 0,02 587 0,06 2307426 298,25 299,25 1,00 0,50 9 0,01 159 0,03 0,28 % Sb 4,00 Meter 2307435 305,90 306,55 0,65 0,18 1740 1,74 10000 2,4 2307436 306,55 307,25 0,70 1,51 4440 4,44 10000 5,54 2307437 307,25 307,90 0,65 13,00 2220 2,22 4270 3,46 2307438 307,90 308,95 1,05 0,40 315 0,32 6980 0,87 3,29 % Sb 3,05 Meter 2307447 315,40 316,35 0,95 0,69 294 0,294 1090 0,13 2307448 316,35 317,30 0,95 206 0,02 < 5 < 0,005 59,9 0,01 2307449 317,30 318,35 1,05 1,18 29 0,029 1440 0,18 2307451 318,35 319,35 1,00 0,89 10 0,01 70,4 < 0,01 0,71 % Sb 3,95 Meter BH-26-18 PROBE VON BIS Länge Sb (ppm) Sb (%) Au (ppb) Au (g/t) As (ppm) As (%) 2307985 94,00 95,00 1,00 2,03 118 0,12 8640 1,22 2307986 95,00 96,00 1,00 4,63 129 0,13 2730 0,82 2307987 96,00 97,00 1,00 1,00 30 0,03 1770 0,17 2307988 97,00 98,00 1,00 0,13 18 0,02 908 0,09 2307989 98,00 99,00 1,00 1,17 110 0,11 10000 1,28 1,79 % Sb 5,00 Meter BH-26-06 2305759 143,35 144,10 0,75 0,216 660 0,66 760 0,080 0,22 % Sb 0,75 Meter

Aufgrund der extremen Krümmung von Bohrloch BH-26-06 verfehlte das Bohrloch die mineralisierte Zone, sodass keine signifikanten Analyseergebnisse in dem Bohrloch verzeichnet wurden.

Das Unternehmen freut sich ferner, die Bedeutung und den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) und Drohnentechnologie bei der Exploration und Erschließung der Antimonlagerstätte Bald Hill zu erläutern.

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI)

KI versetzt unser Team in die Lage, mit größerer Präzision mehr zu erreichen, und dies verschafft ihm mehr Zeit, um das Ressourcenpotenzial von Bald Hill zu erkunden und nachzuweisen.

Wir versuchen nicht, Menschen durch Technologie zu ersetzen. Wir wollen nur verhindern, dass unsere Explorationsteams ihre wertvolle Zeit mit Dateneingabe verbringen, sodass sie sich mehr auf die praktische Arbeit konzentrieren können.

Jede Zahl in unseren technischen Unterlagen lässt sich auf ihr Quelldokument zurückführen. Für ein Unternehmen, das auf die Definition von Ressourcen zusteuert, ist dieser Prüfpfad nicht optional, sondern unerlässlich.

Handschriftliche Feldbücher sind immer noch die Art und Weise, wie Explorationsdaten ihren Anfang nehmen. Was sich geändert hat, ist die Geschwindigkeit, mit der wir diese in eine Form bringen können, mit der das gesamte Team arbeiten kann.

Durch KI lassen sich Datenabfragen und Berichte rasch erstellen, was das Personal vor Ort dabei unterstützt, gezielter zu arbeiten.

Der Einsatz von Drohnen vor Ort

Wir sind in der Lage, präzise und hochaktuelle Informationen über das Konzessionsgebiet zu erfassen und genaue Karten zu erstellen, da wir das Konzessionsgebiet selbst überfliegen und das Bildmaterial intern verarbeiten können.

Die Möglichkeit, Bald Hill aus der Luft zu betrachten, wann immer dies erforderlich ist, verschafft uns einen echten operativen Vorteil.

Mit Hilfe der Drohnenaufnahmen können die Mitarbeiter von ATMY detaillierte Karten zur Unterstützung der Erkundungsarbeiten erstellen, den Verlauf von Straßen nachverfolgen und Bohrloch- und Schürfstandorte präzise kartieren.

Der Großteil der Exploration basiert nach wie vor auf Bildmaterial, das Jahre alt ist. Unseres ist aktuell und zentimetergenau und wurde von unserem eigenen Team aufgenommen.

Herr James Atkinson, PGeo, CEO von Antimony Resources, merkte dazu wie folgt an: „Wir haben die Bohrungen in der Main Zone fortgesetzt, wobei der Schwerpunkt auf der Schließung von Datenlücken durch die Durchteufung von Gebieten lag, für die nur wenige oder gar keine Bohrinformationen vorlagen, um so ein möglichst detaillierteres Bild der Lagerstätte zu gewinnen. Diese neuen Informationen fließen in ein aktualisiertes Mineralmodell ein, das für die ersten Septemberwochen erwartet wird. Das Bohrloch BH-26-06 verfehlte die mineralisierte Zone aufgrund der extremen Krümmung des Bohrlochs. Ein solcher Fall ist im Konzessionsgebiet Bald Hill selten, kommt jedoch bei jedem Bohrprogramm vor. Wir sind sehr stolz auf die von unserem Personal entwickelten Software- und Datenmanagementprogramme. Die Datenbank für das Projekt Bald Hill ist sehr umfangreich und deckt alle Aspekte des derzeit durchgeführten Explorationsprogramms ab. Die Datenmanagementprogramme wurden intern entwickelt und sind auf Kompatibilität mit den Methoden zur Bohrlochdokumentation ausgelegt, die von unseren Geologen eingesetzt werden. Dies bedeutete, dass es für die Nutzung des neuen Systems, das auch KI-Software integriert, keinen Einarbeitungsprozess gab. Die KI ist für mich selbst und das weitere technische Personal sehr hilfreich, da wir auf unsere Fragen zur Mineralisierung schnell Antworten aus der Datenbank erhalten können. Dadurch können wir neue Ideen ausprobieren, Informationen sammeln und Modelle der Mineralisierung sehr schnell bewerten. So kann ich beispielsweise die durchschnittlichen Goldgehalte aus unseren Bohrungen abfragen und erhalte das Ergebnis innerhalb von Stunden statt Tagen oder Wochen. Außerdem können wir mit Hilfe der KI sehr schnell verschiedene Schnitte und Pläne der Mineralisierung erstellen.“

Central Zone

Die Bohrungen in der kürzlich entdeckten Central Zone wurden abgeschlossen, wo ATMY und frühere Betreiber durch Schürfgräben eine antimonhaltige Stibnit-Mineralisierung festgestellt hatten (siehe Pressemitteilung vom 25. Juni 2026). Diese Zone wurde in der Vergangenheit noch nicht bebohrt, und unser aktuelles Programm dient als vorläufige Untersuchung der Mineralisierung unterhalb der oberflächlichen Schürfgräben.

Abbildung 1: Lage der Bohrlöcher und Gräben in der Central Zone, Bald Hill. Beachten Sie die Nähe zum südlichen Ausläufer der Main Zone.

Die Pressemitteilung vom 27. Juli 2026 enthielt detaillierte geologische Beschreibungen der ersten acht Bohrlöcher in der Central Zone. In diesen Bohrlöchern wurde das Vorhandensein einer Stibnitmineralisierung (dem Hauptträger der Antimonmineralisierung) festgestellt. Die Analyseergebnisse für diese Bohrlöcher liegen noch nicht vor.

QA/QC

Proben von den Bohrgeräten werden zu unserer gesicherten Kernbearbeitungseinrichtung transportiert, wo sie von unserem geotechnischen Personal untersucht werden. Sobald die Informationen zum Zustand der Kerne, einschließlich RQD, Kernverlust usw., erfasst sind und bestätigt wurde, dass der Kern intakt und ordnungsgemäß ist, wird er von unserem professionellen geologischen Personal protokolliert und für die Probenahme markiert. Der für die Probenahme markierte Kern wird mit einer Diamantsäge geschnitten, wobei eine Hälfte zur sicheren Aufbewahrung in die Kernkiste zurückgelegt und die andere Hälfte in Plastikbeutel gelegt wird. Die Säcke werden versiegelt und in größere Leinensäcke verpackt, bevor sie zur Verarbeitungsanlage von Activation Labs in Fredericton transportiert werden, wo sie zerkleinert und für den Versand an das Analyselabor in Ancaster, Ontario, vorbereitet werden. Die Proben werden unter Verwendung des Actlabs-Methodencodes 1E3 Aqua Regia ICP-OES für die Multielementanalyse und des Codes 1A2 Feuerprobe AA für Gold analysiert.

In die Probenläufe werden Proben zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC) eingebracht, darunter ein bekannter Standard für Antimon und Gold, eine Bohrkern-Duplikatprobe, eine Leerprobe und eine Pulpenduplikatprobe. Activation Labs verfügt zudem über standardisierte QA/QC-Protokolle, die mit jeder Analysecharge mitgeliefert werden. Activation Laboratories ist ein international akkreditiertes Analyselabor.

Antimonprojekt Bald Hill – ein Projekt mit beträchtlichem Antimonpotenzial

Highlights

Bald Hill ist eine bekannte, hochgradige Antimonlagerstätte im Süden von New Brunswick, Kanada.

Die Analyseergebnisse deuten darauf hin, dass Bald Hill die höchstgradige Antimonlagerstätte in Nordamerika ist, wobei die Bohrungen auf abbaubare Mächtigkeiten schließen lassen.

Bohrungen haben eine Antimonlagerstätte in der Main Zone über 600 Meter Länge und bis in eine Tiefe von mindestens 350 Metern abgegrenzt. Die Mineralisierung ist in alle Richtungen offen.

Die Mächtigkeit der Mineralisation beträgt durchschnittlich 4 bis 5 Meter und der Gehalt durchschnittlich 3 % bis 4 % Antimon.

NI-43-101-konformer technischer Bericht: Die geschätzte potenzielle Menge und der Gehalt des bebohrten Gebiets aus dem technischen Bericht 2025, das als Zielgebiet unserer Exploration gilt, werden im technischen Bericht mit etwa 2,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 3 % bis 4 % Antimon angegeben 1 . Weitere Einzelheiten zum Potenzial des Projekts, wie es vom Verfasser des technischen Berichts beschrieben wird, finden Sie im NI 43-101-konformen Bericht, der bei SEDAR eingereicht wurde. Antimony Resources Corp. hat noch nicht genügend Arbeiten durchgeführt, um diese Schätzung zu bestätigen. Die potenzielle Menge und der Gehalt sind konzeptioneller Natur, da die Explorationen noch nicht ausreichten, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt wird.

Erweiterungspotenzial aufgrund kürzlich entdeckter Ziele und zusätzlicher Claims, um die das Konzessionsgebiet ergänzt wurde (in Richtung Westen, Süden und Osten).

Durch Bodenproben wurden neue Zonen etwa 3 Kilometer südlich der Main Zone auf dem neu erworbenen Second Run-Claim abgegrenzt.

TECHNISCHER BERICHT GEMÄSS NATIONAL INSTRUMENT 43-101: „BALD HILL ANTIMONY PROJECT SOUTHERN NEW BRUNSWICK, CANADA NTS 21G/09“, erstellt für Antimony Resources am 2. März 2026. Erstellt von John Langton, M.Sc., P.Geo., – JPL GeoServices, Fredericton, New Brunswick, Kanada.

Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Jim Atkinson, MSc., P.Geo., President und CEO von Antimony Resources Corp., einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0)

Antimony Resources Corp. ist ein ausschließlich auf Antimon spezialisiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen. Das Managementteam des Unternehmens verfügt über weitreichende Erfahrung in den Bereichen Finanzierung, Exploration, Erschließung und Bergbau. Das Unternehmen ist bestrebt, ein bedeutender Antimonproduzent in Nordamerika zu werden.

www.antimonyresources.ca

Im Namen des Board of Directors

Jim Atkinson, CEO und President

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Anthony Simone, President, Simone Capital Inc.

416-881-5154, asimone@simonecapital.ca

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Die Antimony Resources Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,66 % und einem Kurs von 0,25EUR auf Tradegate (06. August 2026, 13:03 Uhr) gehandelt.

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