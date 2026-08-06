BERENBERG stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,20 Euro belassen. Der Umsatz decke sich mit der Konsensschätzung, das operative Ergebnis liege ein Prozent über der Markterwartung, schrieb Paul Sidney in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der aufgestockte Aktienrückkauf lege die Vermutung nahe, dass die Bonner womöglich nicht die Aktien der Minderheitsaktionäre von T-Mobile aufkaufen wollten. Hierzu habe sich die Deutsche Telekom jedoch nicht geäußert./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:57 / GMT
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Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,80 % und einem Kurs von 29,35EUR auf Tradegate (06. August 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Paul Sidney
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35,20
Kursziel alt: 35,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Paul Sidney
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35,20
Kursziel alt: 35,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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