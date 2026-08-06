BERENBERG stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,20 Euro belassen. Der Umsatz decke sich mit der Konsensschätzung, das operative Ergebnis liege ein Prozent über der Markterwartung, schrieb Paul Sidney in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der aufgestockte Aktienrückkauf lege die Vermutung nahe, dass die Bonner womöglich nicht die Aktien der Minderheitsaktionäre von T-Mobile aufkaufen wollten. Hierzu habe sich die Deutsche Telekom jedoch nicht geäußert./rob/bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,80 % und einem Kurs von 29,35EUR auf Tradegate (06. August 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Paul Sidney

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 35,20

Kursziel alt: 35,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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