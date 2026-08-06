WARBURG RESEARCH stuft Suss MicroTec auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Suss Microtec nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Das zweite Quartal des Technologieunternehmens sei mit Blick auf die Auftragsentwicklung bombastisch gewesen, schrieb Malte Schaumann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er erklärt dies mit vorgezogenen Kundenaufträgen und geht davon aus, dass die Nachfrage im zweiten Halbjahr unter diesem außergewöhnlich hohen Niveau bleiben wird./mf/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 78,35EUR auf Tradegate (06. August 2026, 13:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Malte Schaumann

Analysiertes Unternehmen: Suss MicroTec

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 93

Kursziel alt: 93

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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