🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGFT Technologies AktievorwärtsNachrichten zu GFT Technologies

    ROUNDUP

    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    KI-Boom treibt Softwareanbieter GFT weiter an - Aktie verliert trotzdem

    Für Sie zusammengefasst
    • GFT setzt Wachstum dank KI-Booms weiter fort
    • Wynxx-Plattform treibt Umsatz bei 113 Kunden
    • Umsatz steigt um sechs Prozent auf 233 Millionen
    ROUNDUP - KI-Boom treibt Softwareanbieter GFT weiter an - Aktie verliert trotzdem
    Foto: Bernd Weißbrod - picture alliance/dpa

    STUTTGART (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter GFT Technologies hat seinen Wachstumskurs dank des Booms von Künstlicher Intelligenz im zweiten Quartal fortgesetzt. Vorstandschef Marco Santos sieht die Gesellschaft damit auf Kurs zu ihren Jahreszielen - einem Umsatz von etwa 930 Millionen und einem bereinigten operativen Gewinn (bereinigtes Ebit) von 71 Millionen Euro. An der Börse konnte GFT mit den Neuigkeiten vom Donnerstagmorgen aber nicht überzeugen.

    Die GFT-Aktie verlor zunächst rund sechs Prozent, erholte sich aber später wieder ein gutes Stück. Zuletzt lag das Papier mit gut 0,6 Prozent im Minus und gehörte damit zu den Verlierern im Kleinwerte-Index SDax . Allerdings hat die Aktie seit dem Jahreswechsel immer noch rund 23 Prozent gewonnen.

    GFT-Chef Santos sieht sich von der Geschäftsentwicklung in seiner Strategie bestätigt, die Künstliche Intelligenz (KI) ins Zentrum stellt: "Die Nutzung unserer Wynxx Agentic AI Plattform nimmt weiter Fahrt auf, und unsere Kunden erzielen messbare Erfolge durch den Einsatz von KI in ihren wichtigsten Transformationsprogrammen."

    Das Unternehmen aus Stuttgart unterstützt Banken, Versicherern und Industrieunternehmen beim Umbau von deren IT-Systemen hin zu KI-gestützten Abläufen.

    Im zweiten Quartal habe sich die Wynxx-Plattform zu einem messbaren Umsatztreiber entwickelt. Inzwischen sei sie bei 113 Unternehmenskunden in zwölf Ländern im Einsatz. Der von ihr beeinflusste Umsatz habe im ersten Halbjahr bei 24,4 Millionen Euro gelegen. Unterdessen profitierte GFT weiterhin von der starken Nachfrage nach Modernisierung mit KI und Cloud-Technik.

    Im zweiten Quartal stieg der Umsatz von GFT im Jahresvergleich um sechs Prozent auf 233 Millionen Euro. Der bereinigte operative Gewinn sprang um zehn Prozent auf 16,5 Millionen Euro nach oben. Der Überschuss legte sogar um ein Drittel auf 8,5 Millionen Euro zu.

    Während GFT nach den ersten sechs Monaten mit einem Umsatz von knapp 463 Millionen Euro praktisch die Hälfte des Jahresziels erreicht hat, muss der bereinigte operative Gewinn im zweiten Halbjahr etwas stärker ausfallen. Nach den ersten sechs Monaten hat GFT vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten knapp 33 Millionen Euro verdient - 46 Prozent dessen, was sich Santos für das Gesamtjahr vorgenommen hat./stw/mne/mis

    GFT Technologies

    -2,45 %
    +6,28 %
    +15,80 %
    +28,80 %
    +44,41 %
    -3,27 %
    -13,40 %
    +21,38 %
    +44,56 %
    ISIN:DE0005800601WKN:580060
    GFT Technologies direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GFT Technologies Aktie

    Die GFT Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 23,40 auf Tradegate (06. August 2026, 12:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GFT Technologies Aktie um +6,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,80 %.

    Die Marktkapitalisierung von GFT Technologies bezifferte sich zuletzt auf 618,66 Mio..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von +0,63 %/+34,17 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu GFT Technologies - 580060 - DE0005800601

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über GFT Technologies. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die positive Reaktion auf die Q2-Zahlen: Der Auftragsbestand stieg um 18 %, der Wynxx-Auftragsbestand im zweiten Quartal um 38 %, während EBT und Marge deutlich zulegten. Die bestätigte Prognose für 2026 sowie das Wachstumsziel bis 2029 stärken den Optimismus. Diskutiert werden eine günstige Bewertung, steigende Kursziele von über 30 Euro und weiteres Aufwärtspotenzial trotz anfänglicher Verkäufe und möglicher Short-Aktivität.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber GFT Technologies eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP KI-Boom treibt Softwareanbieter GFT weiter an - Aktie verliert trotzdem Der Softwareanbieter GFT Technologies hat seinen Wachstumskurs dank des Booms von Künstlicher Intelligenz im zweiten Quartal fortgesetzt. Vorstandschef Marco Santos sieht die Gesellschaft damit auf Kurs zu ihren Jahreszielen - einem Umsatz von etwa …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     