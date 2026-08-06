UBS stuft FRAPORT AG auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport auf "Neutral" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Stärkere Quartalszahlen im Segment International des Flughafenbetreibers seien durch etwas schwächere im Bereich Aviation konterkariert worden, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Er wies zudem darauf hin, dass die Gesamtprognose für 2026 zwar unverändert geblieben sei, die Prognosen für die einzelnen Geschäftsbereiche jedoch angepasst worden seien./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:13 / GMT
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,66 % und einem Kurs von 65,90EUR auf Tradegate (06. August 2026, 13:02 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Cristian Nedelcu
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 65
Kursziel alt: 65
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Cristian Nedelcu
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 65
Kursziel alt: 65
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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