UBS stuft FRAPORT AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport auf "Neutral" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Stärkere Quartalszahlen im Segment International des Flughafenbetreibers seien durch etwas schwächere im Bereich Aviation konterkariert worden, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Er wies zudem darauf hin, dass die Gesamtprognose für 2026 zwar unverändert geblieben sei, die Prognosen für die einzelnen Geschäftsbereiche jedoch angepasst worden seien./ck/rob/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,66 % und einem Kurs von 65,90EUR auf Tradegate (06. August 2026, 13:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Cristian Nedelcu

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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