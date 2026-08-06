UBS stuft Argenx auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Argenx auf "Neutral" belassen. Das in US-Dollar lautende Kursziel von 960 wurde ebenfalls bestätigt. Analystin Xian Deng lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die attraktive Investment-Story des Biotech-Konzerns, doch dafür müsse man sich noch etwas in Geduld üben. Die kommenden 18 Monate seien für Argenx entscheidend, da positive Studienergebnisse bei Myositis und Sjögren-Syndrom dazu führen könnten, dass der Spitzenumsatz von Vyvgart in den Bereich von 15 bis 20 Milliarden US-Dollar steige./ck/rob/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,22 % und einem Kurs von 765,4EUR auf Tradegate (06. August 2026, 12:51 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Xian Deng

Analysiertes Unternehmen: Argenx

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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