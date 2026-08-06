UBS stuft Delivery Hero auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Der Marktanteil des Essenslieferanten sei in Korea im Monat Juli weitgehend stabil geblieben, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 15:55 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 37,04EUR auf Tradegate (06. August 2026, 13:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jo Barnet-Lamb

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 41,50

Kursziel alt: 41,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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