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    Besonders beachtet!

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    Palantir - Aktie zeigt Schwäche - 06.08.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Palantir Aktie bisher Verluste von -2,42 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Palantir Aktie.

    Besonders beachtet! - Palantir - Aktie zeigt Schwäche - 06.08.2026
    Foto: 1059988826

    Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

    Wie hat sich die Palantir-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Palantir Aktie ist bisher um -2,42 % auf 133,86 gefallen. Das sind -3,32  weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Palantir Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,83 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 133,86, mit einem Minus von -2,42 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Obwohl die Palantir Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +19,63 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Palantir Aktie damit um +27,45 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,87 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Palantir -11,92 % verloren.

    Palantir Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +27,45 %
    1 Monat +21,87 %
    3 Monate +19,63 %
    1 Jahr -8,30 %
    Stand: 06.08.2026, 13:10 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Palantir Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Palantir-Rally von rund 27–30 % an einem Handelstag und das Erreichen der Marke von 160 US-Dollar. Diskutiert werden möglicher weiterer Aufwärtsdruck durch Short-Eindeckungen, eine langfristig sehr positive Einschätzung des Unternehmens sowie die Hoffnung, dass starkes Wachstum in die hohe Bewertung hineinwächst. Daneben gibt es Warnungen vor Euphorie und Überhitzung; gestaffelte Einstiege werden erwogen.

    Zur Palantir Diskussion

    Informationen zur Palantir Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 312,86 Mrd. € wert.

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    Cathie Wood schichtet ihr Depot kräftig um. ARK kauft SpaceX, Nvidia und Circle – und trennt sich im großen Stil von Roblox, Palantir und Shopify.

    Sind jetzt wieder 200 US$ drin?


    Palantir Technologies hat zu Wochenbeginn seine Zahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht und den Markt einmal mehr positiv überrascht (wir berichteten). Trotz anhaltender Diskussionen über die hohe Bewertung und die langfristige Skalierbarkeit des Geschäftsmodells setzt das Unternehmen seinen Wachstumskurs unbeirrt fort und widerlegt damit regelmäßig skeptische Einschätzungen. Umsatz- und Gewinnwachstum erreichen neue […] The post Palantir-Aktie nach Kursschub: Sind jetzt wieder 200 US$ drin? first appeared on sharedeals.de.

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    **Palantir übertrifft Erwartungen deutlich – Aktie springt** Palantir Technologies hat im zweiten Quartal mit einem außergewöhnlich starken Wachstum für Aufsehen gesorgt. Der auf Datenanalyse und künstliche Intelligenz spezialisierte …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,83 %. Snowflake Registered (A) notiert im Minus, mit -7,10 %.

    Palantir Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


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    +7,57 %
    +36,99 %
    +26,24 %
    +28,41 %
    -12,88 %
    +708,87 %
    +627,84 %
    +1.703,07 %
    ISIN:US69608A1088WKN:A2QA4J
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