Norsemont vergrößert Choquelimpie auf 9.048 Hektar – Landpaket wächst um 57%

Norsemont Mining (CSE: NOM; OTC: NRRSF; FWB: LXZ1) baut die Landbasis rund um sein Flaggschiffprojekt Choquelimpie deutlich aus. Wie das Unternehmen heute mitteilte, wurden 3.291 zusätzliche Hektar neu gestakt. Die Gesamtfläche des Gold-Silber-Kupfer-Projekts in Nordchile steigt damit von rund 5.757 auf 9.048 Hektar – ein Zuwachs von rund 57 %.

Für einen Explorer, der bereits eine definierte Ressource in den Büchern hat, ist eine solche Flächenerweiterung mehr als eine Formalie. Sie entscheidet darüber, ob ein Unternehmen die geologischen Strukturen, die es gerade erst zu verstehen beginnt, auch tatsächlich bis zum Ende verfolgen darf – oder ob die Claim-Grenze mitten durch das Explorationsziel läuft.

Warum Norsemont genau jetzt zusätzliche Flächen sichert

Nach Unternehmensangaben wurden die neuen Claims nicht willkürlich ausgewählt, sondern auf Basis der laufenden geologischen Interpretation. Das technische Team von Norsemont hat im Zuge der aktuellen Arbeiten mehrere Verlängerungen bekannter mineralisierter Trends identifiziert – und diese Verlängerungen reichten offenbar über die bisherige Konzessionsgrenze hinaus.

Ein zweiter, praktischer Punkt kommt hinzu: Die neu gestakten Flächen liegen entlang bestehender Zufahrtskorridore. Für ein Projekt in den Höhenlagen der chilenischen Anden ist das ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Zugänglichkeit übersetzt sich direkt in niedrigere Explorationskosten pro Bohrmeter und in kürzere Vorlaufzeiten, wenn ein Ziel tatsächlich getestet werden soll.

CEO Marc Levy ordnete die Erweiterung entsprechend ein: Man freue sich, dass das Geologenteam mehrere Verlängerungen bestehender geologischer Trends und Chancen entlang vorhandener Straßen für die künftige Exploration und Entwicklung identifiziert habe. Norsemont schaffe durch die systematische technische und ingenieurtechnische Arbeit fortlaufend Wert an Choquelimpie. Die Bohrungen liefen weiter, und man erwarte weitere Ergebnisse, sobald diese vorlägen.

Choquelimpie: Ressource, Infrastruktur und ein Vorteil, den viele Explorer nicht haben

Choquelimpie ist keine grüne Wiese. Das Projekt ist eine ehemals produzierende Mine mit über 1.720 niedergebrachten Bohrlöchern – eine Datenbasis, für die andere Explorationsgesellschaften jahrelang Kapital verbrennen müssten. Dazu kommt substanzielle bestehende Infrastruktur: Straßen, Stromanschluss, Wasser, Camp-Anlagen sowie eine früher betriebene Aufbereitungsanlage mit 3.000 Tonnen Tagesdurchsatz.

Die Ressourcenbasis stammt aus dem am 16. Mai 2025 auf SEDAR+ eingereichten Technical Report. Ausgewiesen sind angezeigte Ressourcen von 81,9 Millionen Tonnen mit 0,66 g/t Gold – das entspricht 1.731.000 Unzen Gold – sowie 12,6 g/t Silber beziehungsweise 33.233.000 Unzen Silber. Hinzu kommen abgeleitete Ressourcen von 25,3 Millionen Tonnen mit 0,55 g/t Gold (446.000 Unzen) und 8,9 g/t Silber (7.219.000 Unzen).

Damit steht Norsemont bereits heute bei über 2,1 Millionen Unzen Gold und rund 40 Millionen Unzen Silber in beiden Ressourcenkategorien zusammen – ein Volumen, das in einem Umfeld anhaltend hoher Edelmetallpreise deutlich anders bewertet wird als noch vor drei Jahren.

Der laufende Newsflow: Phase-3-Bohrungen und was als Nächstes kommt

Die Flächenerweiterung fällt in eine Phase erhöhter operativer Aktivität. Das Phase-3-Bohrprogramm wurde im April 2026 wieder aufgenommen und zielt auf die Tiefenerweiterungen höhergradiger hydrothermaler Brekzienkörper unterhalb der bestehenden Ressourcenhülle. Anfang Juli meldete Norsemont, dass im laufenden Jahr neun Bohrlöcher mit insgesamt rund 2.187 Metern abgeteuft wurden, verteilt auf mehrere Zielzonen.

Bemerkenswert ist dabei die geologische Erkenntnis, die sich schrittweise herausschält: Das Unternehmen hat mehrere unterschiedliche Stile goldführender Mineralisierung bestätigt – hydrothermale Brekzien, porphyrbezogene Quarz-Magnetit-Äderchen sowie Quarz-Glimmer-Sulfid-Alterationszonen. Für spätere Phasen sind metallurgische Untersuchungen sowie eine dreidimensionale geologische Modellierung geplant.

Genau hier schließt sich der Kreis zur heutigen Meldung: Je besser das 3D-Bild des Systems wird, desto präziser lassen sich Verlängerungen und Versatzstrukturen prognostizieren – und desto wichtiger wird es, die betreffenden Flächen auch zu kontrollieren. Norsemont hat mit dem Staking im Grunde die logische Konsequenz aus der eigenen Interpretationsarbeit gezogen.

Einordnung für Anleger

Eine Landerweiterung ist per se kein kursbewegender Katalysator – sie liefert keine Bohrergebnisse und verändert die Ressource nicht. Ihr Wert liegt in der Optionalität: Norsemont verschafft sich zusätzlichen Handlungsspielraum für die kommenden Bohrprogramme, ohne den Preis zahlen zu müssen, den eine spätere Nachverhandlung mit Dritten kosten würde. Das Unternehmen hat für Phase 4 ein Budget von bis zu 13.000 Bohrmetern in Aussicht gestellt – ein Volumen, das ein entsprechend großes Konzessionsgebiet auch braucht.

Kurzfristig dürfte der Fokus des Marktes auf den ausstehenden Analyseergebnissen der laufenden Bohrungen liegen. Die heutige Meldung ist eher ein Baustein der mittelfristigen Story: Norsemont positioniert sich für den Fall, dass Choquelimpie größer ist als das, was der Technical Report von 2025 abbildet.

Die technischen Informationen der Pressemitteilung wurden von David Flint, MSc, AIPG-CPG, Chefgeologe von Norsemont Mining und Qualified Person im Sinne von NI 43-101, geprüft und freigegeben.

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