Adobe Aktie weiter auf Talfahrt - 06.08.2026

Die Adobe Aktie ist bisher um -4,21 % auf 215,05€ gefallen. Das sind -9,45 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,51 %, geht es heute bei der Adobe Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Adobe ist ein führender Softwareanbieter für Kreativ-, Marketing- und Dokumentenlösungen. Kernprodukte: Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, Premiere Pro), Acrobat/Sign, Experience Cloud. Starke Marktstellung im Kreativsegment mit Abo-Modell. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, Apple, Canva, Figma, Salesforce. USP: breites Ökosystem, Industriestandard im Kreativbereich, tiefe Integration und Cloud-Services.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Adobe-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +2,08 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Adobe Aktie damit um -4,10 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,62 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Adobe eine negative Entwicklung von -26,22 % erlebt.

Adobe Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,10 % 1 Monat +15,62 % 3 Monate +2,08 % 1 Jahr -24,68 %

Informationen zur Adobe Aktie

Stand: 06.08.2026, 13:13 Uhr

Es gibt 398 Mio. Adobe Aktien. Damit ist das Unternehmen 85,50 Mrd. € wert.

48 Prozent Umsatzwachstum, höhere Prognose, trotzdem Ausverkauf: Figmas KI-Kosten erschrecken Anleger – und reißen Software- und Chipaktien weltweit nach unten.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,08 %. Salesforce notiert im Minus, mit -4,96 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,53 %. Microsoft verliert -0,84 % Oracle notiert im Minus, mit -3,18 %.

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Ob die Adobe Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Adobe Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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