Novo Nordisk Aktie gut behauptet +2,88 % - 06.08.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Novo Nordisk. Mit einer Performance von +2,88 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,82 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Novo Nordisk Aktie. Nach einem Plus von +0,82 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 39,87€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Novo Nordisk ist ein führendes Unternehmen im Bereich Diabetesbehandlung mit innovativen Produkten und starker Marktpräsenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Novo Nordisk Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +0,18 %.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Novo Nordisk Aktie damit um -14,53 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,96 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -11,92 % verloren.

Novo Nordisk Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -14,53 % 1 Monat -10,96 % 3 Monate +0,18 % 1 Jahr -6,84 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Novo Nordisk Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 06.08.2026, 13:14 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursentwicklung nach dem Abverkauf und eine mögliche Erholung über die 200-Tage-Linie mit höherem Hoch bei etwa 50 Euro; teils wird langfristig ein Kursziel von 70 Euro genannt. Fundamental gilt Novo Nordisk bei einem KGV von etwa 11–12 als günstig. Belastend wirken schwächere Absätze der neuen Pillen, während Prognoseanhebung und stabile Interimsdividende stützen. Eli Lilly bleibt Vergleichs- und Wettbewerbsfaktor.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Novo Nordisk eingestellt.

Informationen zur Novo Nordisk Aktie

Es gibt 3 Mrd. Novo Nordisk Aktien. Damit ist das Unternehmen 135,06 Mrd. € wert.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 310 auf 285 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Abnehmmittel Wegovy in Pillenform bleibe zunächst das entscheidende Schwungrad, schrieb …

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novo Nordisk von 300 auf 310 dänischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst James Gordon passte seine Schätzungen am Mittwoch an die Geschäftszahlen vom …

Bagsværd, Denmark, 6 August 2026 — This company announcement discloses the data of the transaction(s) made in Novo Nordisk shares by the company’s board members, executives and their associated persons in accordance with Article 19 of Regulation No. …

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Ob die Novo Nordisk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Novo Nordisk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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