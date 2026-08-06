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    ProSiebenSat.1 verdient trotz weiter rückläufigen Umsatz operativ mehr Geld

    Für Sie zusammengefasst
    • Sparkurs hebt operativen Gewinn deutlich an
    • Umsatz sinkt im schwierigen Werbeumfeld deutlich
    • Prognose bestätigt, Aktie legt um fünf Prozent zu
    ProSiebenSat.1 verdient trotz weiter rückläufigen Umsatz operativ mehr Geld
    Foto: Matthias Balk - dpa

    UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Das zum italienischen Berlusconi-Konzern MFE gehörende Medienunternehmen ProSiebenSat.1 hat im zweiten Quartal weiter vom schon vor einiger Zeit eingeleiteten Sparkurs profitiert. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen habe im zweiten Quartal bei 80 Millionen Euro gelegen, teilte der TV-Konzern am Donnerstag in Unterföhrung mit. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch in den roten Zahlen gesteckt und zum Jahresauftakt betrug der operative Gewinn lediglich 44 Millionen Euro.

    Der Umsatz ist wegen des schwierigen Werbeumfelds weiter rückläufig. Er sank in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um fast neun Prozent auf 768 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorquartal konnte ProSiebenSat.1 den Umsatz allerdings fast stabil halten. Der Konzern bestätigte zudem die Prognose für das laufende Jahr. An der Börse kam das gut an. Das Papier legte am Donnerstagmittag um rund fünf Prozent auf 3,80 Euro zu.

    Damit reduzierte die Aktie das Jahresminus auf 22 Prozent. In den vergangenen zwölf Monaten sackte der Börsenwert des Unternehmens sogar auf nur noch 885 Millionen Euro ab. Ende 2015 hatte die Marktkapitalisierung bei bis zu rund elf Milliarden Euro gelegen. Deshalb war Prosieben von März 2016 an zwei Jahre auch im Dax gelistet. Inzwischen ist das Papier auch aus dem SDax geflogen.

    Gründe dafür waren zum einen der stark gefallene Kurs und zum anderen der deutlich gesunkene Streubesitz durch die Übernahme. Für die Indexzugehörigkeit ist die Marktkapitalisierung des Streubesitzes relevant.

    ProSiebenSat.1 war im September vergangenen Jahres vom italienischen Berlusconi-Konzern Media for Europe (MFE) übernommen worden. Im Oktober hatte der neue Mehrheitseigentümer das Spitzenmanagement der Senderkette ausgetauscht. Marco Giordani, zuvor MFE-Finanzvorstand, übernahm den Chefposten von Bert Habets. MFE besitzt auch Fernsehketten in Italien und in Spanien. Geplant ist der Ausbau zu einem europäischen Verbund./zb/err/mis

    ProSiebenSat.1 Media

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    ISIN:DE000PSM7770WKN:PSM777
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie

    Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 18.596 auf Ariva Indikation (06. August 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProSiebenSat.1 Media Aktie um +11,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,97 %.

    Die Marktkapitalisierung von ProSiebenSat.1 Media bezifferte sich zuletzt auf 908,70 Mio..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,4000EUR. Von den letzten 5 Analysten der ProSiebenSat.1 Media Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +2,56 %/+28,21 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Kursentwicklung trotz deutlich gestiegenem EBITDA im ersten Halbjahr 2026 und unverändertem Jahresausblick. Diskutiert werden die Belastung durch das wettbewerbsintensive Marktumfeld, die geringe Bewertung sowie mögliche Kursimpulse durch ein Übernahmeangebot oder eine strukturelle Optimierung. Chancen sieht man in Joyn, Streaming, Sport und neuen Werbeformaten, während andere die Aktie als dauerhaft schwach einschätzen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ProSiebenSat.1 Media eingestellt.

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