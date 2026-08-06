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    Historischer Tiefstand des Rheins in Köln wieder erreicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Rhein erreicht erneut Kölner Tiefststand von 67 cm
    • Schiffe fahren weiter, jedoch mit weniger Fracht
    • Pegel steigen leicht, doch eine Trendwende fehlt
    Historischer Tiefstand des Rheins in Köln wieder erreicht
    Foto: Siarhei - 356130783

    DUISBURG (dpa-AFX) - Der vielbefahrene Rhein hat in Köln den erst wenige Tage alten historischen Tiefstand wieder erreicht. Der Pegelstand ist heute auf 67 Zentimeter zurückgegangen, wie aus Daten des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Rhein hervorgeht. Damit ist der erst am Samstag gemessene Negativ-Rekord am Pegel Köln eingestellt. Die Aufzeichnungen gehen hier bis 1816 zurück.

    Laut der Prognose wird für heute Abend ein noch etwas niedrigerer Pegelstand mit 66 Zentimetern erwartet. Das wäre ein weiterer Negativ-Rekord am Pegel Köln. Die Fahrrinne im Rhein ist deutlich tiefer als der jeweilige Pegelstand am Ufer. In Köln etwa sind es beispielsweise 1,11 Meter mehr. Schiffe können zwar weiter fahren, allerdings nur mit deutlich weniger Fracht als sonst üblich.

    In der weiteren Abschätzung bis Montag erwartet das Amt für die vier großen NRW-Messstationen Köln, Düsseldorf, Duisburg-Ruhrort und Emmerich einen leichten Anstieg der Pegelstände um zwischenzeitlich bis zu 11 Zentimeter. "Der Wasserstand steigt leicht, ist aber weiterhin extrem niedrig. Eine Trendwende ist bislang nicht zu erkennen", sagte Sprecher Moritz Axt.

    Auch am Pegel Düsseldorf wird der Wasserstand der jüngsten Prognose zufolge die erst wenige Tage alte historische Tiefmarke von 20 Zentimetern wieder erreichen und zwar am Freitag. Am Pegel Duisburg-Ruhrort wird der Negativ-Rekord 148 Zentimeter von Sonntag voraussichtlich vorerst Bestand haben. Für Freitag ist ein Pegelstand von 150 Zentimetern an dieser Stelle vorhergesagt.

    In Emmerich bewegt sich der Pegelstand bereits seit Tagen im negativen Bereich und der Schwimmer des Pegels liegt trocken. Eine Sonde liefert die Daten. Am Samstag war hier ein historischer Tiefstand von minus 2 Zentimeter festgestellt worden, der aber bereits unterschritten ist. Am Mittwoch lag der Pegelstand schon bei minus 4. Für Samstag werden hier minus 7 erwartet./vd/DP/nas







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