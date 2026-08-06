UBS stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Swiss Re auf "Sell" mit einem Kursziel von 112 Franken belassen. Mit Blick auf das Zahlenwerk zum zweiten Quartal des Versicherers sei sowohl für Optimisten als auch für Pessimisten etwas dabei gewesen, schrieb Will Hardcastle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Entsprechend geringfügig dürften seiner Einschätzung nach die Kursausschläge ausfallen./ck/rob/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 146,2EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Will Hardcastle

Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 112

Kursziel alt: 112

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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