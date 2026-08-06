UBS stuft Suss MicroTec auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Suss Microtec auf "Buy" mit einem Kursziel von 105,50 Euro belassen. Auch wenn die Konsensschätzungen für 2026 nur geringfügig angepasst werden dürften, so stütze der starke Auftragseingang zugleich den Ausblick für das Geschäftsjahr 2027 und biete Raum für Aufwärtskorrekturen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung./ck/rob/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:31 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 79,00EUR auf Tradegate (06. August 2026, 13:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Francois-Xavier Bouvignies

Analysiertes Unternehmen: Suss MicroTec

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 105,50

Kursziel alt: 105,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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