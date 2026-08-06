tZERO Unveils Its Next-Generation Trading Platform
tZERO is redefining digital investing with a unified platform for tokenized securities, bringing onboarding, trading, custody, and payments together in one seamless experience.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- tZERO has launched a next-generation platform for tokenized securities, combining onboarding, investing, trading, custody, payments, and settlement in one user experience.
- Individual investors can use a single connected account to discover opportunities, participate in primary offerings, and trade eligible securities on secondary markets.
- Institutional clients can access the platform through co-branded or white-label solutions supported by tZERO’s regulated brokerage, custody, clearing, settlement, transfer-agency, and tokenization infrastructure.
- The platform offers streamlined onboarding, single sign-on, integrated payment setup, and a vertically integrated infrastructure for digital assets.
- Its architecture is designed to support additional asset classes, including prediction markets and crypto, as well as AI-powered capabilities and expanded DeFi interoperability.
- A native iOS app is expected after App Store approval, followed by an Android version; future releases will also expand payment options, onboarding features, and supported technologies.
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