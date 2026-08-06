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    ZenaTech expandiert mit seiner 27. Übernahme im Drone-as-a-Service-Geschäft nach Idaho und erweitert sein Angebot an drohnengestützten Serviceleistungen im Vermessungs- und Bauingenieurwesen

    ZenaTech expandiert mit seiner 27. Übernahme im Drone-as-a-Service-Geschäft nach Idaho und erweitert sein Angebot an drohnengestützten Serviceleistungen im Vermessungs- und Bauingenieurwesen
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    ZenaTech expandiert mit seiner 27. Übernahme im Drone-as-a-Service-Geschäft nach Idaho und erweitert sein Angebot an drohnengestützten Serviceleistungen im Vermessungs- und Bauingenieurwesen für Kunden aus dem Regierungs- und Bausektor

     

    Vancouver, British Columbia, 6. August 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“) – ein Anbieter von Technologielösungen, der sich auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen spezialisiert hat – gibt die Übernahme der Firma Benchmark Partners LLC bekannt. Die übernommene Firma mit Sitz in der Stadt Ketchum im US-Bundesstaat Idaho firmiert unter dem Namen Galena-Benchmark Engineering und ist ein Full-Service-Unternehmen für Fachleistungen im Bauingenieur- und Vermessungswesen, das als langjähriger Dienstleister für Tiefbau, Raumplanung und Geoinformationssysteme eine Stammklientel aus dem gewerblichen und staatlichen Sektor betreut. Es handelt sich um ZenaTechs bis dato 27. Übernahme im Drone-as-a-Service-Geschäft und um den ersten Standort im US-Bundesstaat Idaho.

     

    „Dank dieser Übernahme expandieren wir mit unserem Drone-as-a-Service-Geschäft nach Idaho und damit in unseren 13. US-Bundesstaat. Wir sichern uns ein solides Standbein in einem Markt mit wachsendem Bedarf im Bausektor, in der Landwirtschaft, im Infrastrukturbereich und im öffentlichen Dienst“, so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. „Galena-Benchmark kann auf ein über 30-jähriges Stammkundengeschäft verweisen und genießt im Zentralraum und Süden von Idaho einen sehr guten Ruf. Die Firma ist daher die ideale Ausgangsbasis für unsere Übernahme- und Expansionsstrategie. Wir orten hier tolle Möglichkeiten, das Dienstleistungsangebot der Firma durch drohnengestützte Vermessung, Umweltüberwachung, Präzisionslandwirtschaft, Forst- und Waldbrandmanagement sowie Inspektion von Versorgungsleitungen zu erweitern und so neue Geschäftschancen mit wiederkehrenden Umsätzen zu schaffen und daneben auch Effizienz und Wertschöpfung im Sinne der Kunden zu steigern.“

     

    Galena-Benchmark Engineering ist ein Full-Service-Unternehmen mit 30 Jahren Erfahrung in verschiedenen Fachbereichen. Das Angebot erstreckt sich über professionelle Dienstleistungen in den Bereichen Tiefbau, Raumplanung, Vermessung und Geoinformationssysteme in mehreren zentralen und südlichen Regionen von Idaho. Zur vielfältigen Klientel zählen kommunale und staatliche Behörden sowie Bauunternehmen und Bauträger, die das rasante Wachstum der Region bei den öffentlichen Bauten, im Tourismus und in der Landwirtschaft mittragen.

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