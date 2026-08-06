JEFFERIES stuft Suss MicroTec auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Suss Microtec nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 109 Euro belassen. Ein extrem starker Auftragseingang schaffe Berechenbarkeit mit Blick auf das kommende Geschäftsjahr des Hightech-Unternehmens, schrieb Janardan Menon in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Im Vergleich zum Vorquartal sei der Auftragseingang um drei Viertel gestiegen, nicht zuletzt dank eines Großauftrags aus Taiwan./rob/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 79,45EUR auf Tradegate (06. August 2026, 13:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Janardan Menon

Analysiertes Unternehmen: Suss MicroTec

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 109

Kursziel alt: 109

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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