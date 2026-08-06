UBS stuft SIEMENS AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen und angehobenen Geschäftsjahreszielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Die Sparte Digital Industries habe geliefert und die Sparte Smart Infrastructure die Erwartungen übertroffen, schrieb Andre Kukhnin in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Bewertung der Aktie sei nach wie vor attraktiv, ergänzte er. Jede potenzielle Schwäche biete eine Kaufgelegenheit./ck/rob/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:40 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,00 % und einem Kurs von 274,5EUR auf Tradegate (06. August 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Andre Kukhnin

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 310

Kursziel alt: 310

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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