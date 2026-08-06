UBS stuft RATIONAL AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rational nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 805 Euro belassen. Mit dem operativen Ergebnis im zweiten Quartal habe der Großküchenausüster die Erwartungen übertroffen, während die Umsätze den Erwartungen entsprochen hätten, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Ausblick sei beibehalten worden./ck/rob/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 676EUR auf Tradegate (06. August 2026, 13:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Olivier Calvet

Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 805

Kursziel alt: 805

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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