Kein Einstieg von Henkell Freixenet bei Maison Pommery

REIMS/WIESBADEN (dpa-AFX) - Nach erfolglosen Verhandlungen kommt es zunächst nicht zu einem mehrheitlichen Einstieg der deutsch-spanischen Sektkellerei Henkell Freixenet beim angeschlagenen französischen Champagner-Hersteller Maison Pommery. Das hoch verschuldete Champagnerhaus gab am Mittwochabend bekannt, dass die Phase der exklusiven Verhandlungen über seine Übernahme durch Henkell "ohne Einigung zum jetzigen Zeitpunkt" beendet sei.

Beide Unternehmen hielten sich jedoch die Möglichkeit offen, die Gespräche zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufzunehmen, hieß es. Wie Pommery-Chefin Nathalie Vranken der Zeitung "L'Union" sagte, sollten die Gespräche im Herbst wieder aufgenommen werden.