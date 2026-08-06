BERNSTEIN RESEARCH stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Resultate seien "langweilig solide" ausgefallen, schrieb Ulrich Rathe in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Nehme man die US-Tochter T-Mobile US aus, hätten der Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) die Konsensschätzungen um 1 respektive 0,7 Prozent übertroffen./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:26 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:26 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,62 % und einem Kurs von 29,30EUR auf Tradegate (06. August 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 37

Kursziel alt: 37

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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