BERNSTEIN RESEARCH stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Resultate seien "langweilig solide" ausgefallen, schrieb Ulrich Rathe in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Nehme man die US-Tochter T-Mobile US aus, hätten der Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) die Konsensschätzungen um 1 respektive 0,7 Prozent übertroffen./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:26 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:26 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,62 % und einem Kurs von 29,30EUR auf Tradegate (06. August 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 37
Kursziel alt: 37
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 37
Kursziel alt: 37
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte