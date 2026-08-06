JEFFERIES stuft MERCK KGAA auf 'Hold'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Hold" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Der Chemie- und Pharmakonzern habe auf den ersten Blick ein starkes zweites Quartal hinter sich, schrieb James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick sei nicht nur auf Konzernebene angehoben worden, sondern auch für alle drei Geschäftsbereiche, die allesamt besser als erwartet abgeschnitten hätten. Bei den Anlegern sollte dies gut ankommen./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:26 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:26 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:26 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:26 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 146,9EUR auf Tradegate (06. August 2026, 13:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: James Vane-Tempest
Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 129
Kursziel alt: 129
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: James Vane-Tempest
Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 129
Kursziel alt: 129
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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