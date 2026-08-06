BERNSTEIN RESEARCH stuft Ahold Delhaize auf 'hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Es sei das vom Unternehmen im Vorfeld bereits angedeutete schwierige Quartal gewesen, schrieb William Woods in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Änderungen im Top-Management würfen die Frage auf, ob man die Aktie des Handelsriesen gegenwärtig haben sollte./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 00:03 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 00:03 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,54 % und einem Kurs von 33,88EUR auf Tradegate (06. August 2026, 13:36 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: William Woods
Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: William Woods
Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 38
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