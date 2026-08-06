Deutsche Payment A1M: Versagungsvermerk droht – 2025-Ziele verfehlt
Die Deutsche Payment A1M SE steht unter Druck: Ein drohender Versagungsvermerk, verfehlte Kennzahlen und unsichere Finanzierung überschatten den Jahresabschluss 2025.
Foto: adobe.stock.com
- Der Wirtschaftsprüfer MSW GmbH hat für den Jahresabschluss 2025 der Deutsche Payment A1M SE einen Versagungsvermerk angekündigt.
- Grund ist eine aus Prüfersicht nicht ausreichend gesicherte Fortführungsprognose, insbesondere wegen der unsicheren Finanzierung nach dem Scheitern einer geplanten Kapitalerhöhung.
- Der vorläufige Jahresfehlbetrag stieg 2025 auf rund 1,2 Mio. Euro nach 527.041 Euro im Vorjahr.
- Die finanziellen Ziele wurden verfehlt: Der Umsatz sank auf rund 50.000 Euro (Vorjahr: 309.000 Euro), das EBITDA verschlechterte sich auf etwa −530.000 Euro (Vorjahr: −123.000 Euro).
- Wesentliche Belastungen waren die Abgrenzung von 2025 erzielten Umsätzen ins Geschäftsjahr 2026, die vollständige Auflösung aktiver latenter Steuern sowie die Wertberichtigung einer bedeutenden Forderung.
- Da die genannten Effekte überwiegend zahlungsunwirksam sind, verschlechterte sich der operative Cashflow nur geringfügig und blieb nahezu auf Vorjahresniveau.
Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte