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    Deutsche Payment A1M: Versagungsvermerk droht – 2025-Ziele verfehlt

    Die Deutsche Payment A1M SE steht unter Druck: Ein drohender Versagungsvermerk, verfehlte Kennzahlen und unsichere Finanzierung überschatten den Jahresabschluss 2025.

    Deutsche Payment A1M: Versagungsvermerk droht – 2025-Ziele verfehlt
    Foto: adobe.stock.com
    • Der Wirtschaftsprüfer MSW GmbH hat für den Jahresabschluss 2025 der Deutsche Payment A1M SE einen Versagungsvermerk angekündigt.
    • Grund ist eine aus Prüfersicht nicht ausreichend gesicherte Fortführungsprognose, insbesondere wegen der unsicheren Finanzierung nach dem Scheitern einer geplanten Kapitalerhöhung.
    • Der vorläufige Jahresfehlbetrag stieg 2025 auf rund 1,2 Mio. Euro nach 527.041 Euro im Vorjahr.
    • Die finanziellen Ziele wurden verfehlt: Der Umsatz sank auf rund 50.000 Euro (Vorjahr: 309.000 Euro), das EBITDA verschlechterte sich auf etwa −530.000 Euro (Vorjahr: −123.000 Euro).
    • Wesentliche Belastungen waren die Abgrenzung von 2025 erzielten Umsätzen ins Geschäftsjahr 2026, die vollständige Auflösung aktiver latenter Steuern sowie die Wertberichtigung einer bedeutenden Forderung.
    • Da die genannten Effekte überwiegend zahlungsunwirksam sind, verschlechterte sich der operative Cashflow nur geringfügig und blieb nahezu auf Vorjahresniveau.



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