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    Fed-Hammer für die Börse

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    Noch 2026: Drei Zinserhöhungen stehen plötzlich im Raum

    Bank-of-America-Chef Brian Moynihan nennt gleich drei Termine für Zinserhöhungen. Gleichzeitig erklären mehrere Fed-Vertreter offen, warum weiteres Abwarten zu riskant wird.

    Für Sie zusammengefasst
    • Moynihan erwartet 2026 drei US-Zinserhöhungen
    • Fed-Vertreter fordern frühe Schritte gegen Teuerung
    • Märkte preisen Zinserhöhungen im September ein
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Fed-Hammer für die Börse - Noch 2026: Drei Zinserhöhungen stehen plötzlich im Raum
    Foto: Richard Drew - AP

    Die US-Notenbank könnte bereits im September wieder an der Zinsschraube drehen – und danach noch zweimal nachlegen. Bank-of-America-Chef Brian Moynihan rechnet 2026 mit drei Zinserhöhungen im September, November und Dezember. Gleichzeitig stellen sich mehrere Fed-Vertreter offen hinter einen strafferen Kurs. Für Anleger wächst damit das Risiko, dass die Hoffnung auf sinkende Zinsen erneut platzt.

    Moynihan begründet seine Erwartung mit der weiterhin hartnäckigen Inflation. Der von der Fed bevorzugte PCE-Preisindex stieg im Juni um 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr, die Kernrate ohne Lebensmittel und Energie um 3,3 Prozent. Damit liegen beide Werte deutlich über dem langfristigen Zwei-Prozent-Ziel. "Wenn es besser läuft als … wie im letzten Monat, als die Zahlen besser ausfielen als erwartet … dann bin ich mir sicher, dass sie diese [Erwartung] ändern würden. Aber im Moment gehen sie davon aus, dass drei [Erhöhungen] die Fed in eine Lage versetzen, in der sie die Inflation eindämmen kann", sagte Moynihan gegenüber CNBC.

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    Unterstützung erhält er aus der Notenbank selbst. Minneapolis-Fed-Präsident Neel Kashkari hält Zinserhöhungen bereits jetzt für notwendig und fordert einen schrittweisen Beginn ab September. "Ich würde lieber jetzt mit kleinen Schritten beginnen, als bis später zu warten, denn dann haben wir ein wirklich tiefsitzendes Inflationsproblem und müssen die Zinsen aggressiv anheben", sagte er. Kashkari gehörte bei der jüngsten Fed-Sitzung zu drei Abweichlern, die bereits für eine Anhebung um 25 Basispunkte stimmten.

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    Auch Fed-Gouverneurin Lisa Cook verschärft den Ton. Zwar votierte sie zuletzt noch für unveränderte Zinsen zwischen 3,5 und 3,75 Prozent, doch diese Geduld könnte schnell enden. "Die Inflation ist zu hoch, und ich halte die Risiken auf der Inflationsseite des doppelten Mandats derzeit für höher als die Risiken auf der Beschäftigungsseite", erklärte Cook. "Daher bin ich bereit, bei Bedarf durch eine Zinserhöhung zu handeln." Ohne baldige klare Zeichen einer nachhaltigen Abkühlung sieht sie die Gefahr, dass sich höhere Preise und Löhne dauerhaft festsetzen.

    Die Märkte beginnen dieses Risiko einzupreisen. Laut CME FedWatch liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Erhöhung um 25 Basispunkte im September bei 56,7 Prozent. Für Oktober werden 52,8 Prozent, für Dezember 43,2 Prozent veranschlagt. Besonders zinssensitive Wachstums- und Technologieaktien könnten damit erneut unter Druck geraten. Moynihan glaubt allerdings nicht, dass höhere Zinsen den KI-Ausbau stoppen. Die Renditen neuer Rechenzentren seien hoch genug, um selbst teurere langfristige Finanzierung abzufangen. Für den breiten Aktienmarkt bleibt die Botschaft dennoch klar: Die Fed ist näher an neuen Zinserhöhungen als an Entwarnung.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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