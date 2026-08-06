Datadog Registered (A) Aktienkurs bricht ein - 06.08.2026

Am heutigen Handelstag musste die Datadog Registered (A) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -21,27 % im Minus. Die Talfahrt der Datadog Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,36 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 192,30€, mit einem Minus von -21,27 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Datadog bietet eine integrierte Plattform für IT-Überwachung und -Sicherheit, die sich durch Echtzeit-Analysen und breite Integrationsmöglichkeiten auszeichnet. Es ist ein führender Anbieter im Cloud-Monitoring-Markt mit starken Konkurrenten wie New Relic und Splunk.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Datadog Registered (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +96,82 %.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Datadog Registered (A) Aktie damit um -22,19 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,59 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Datadog Registered (A) um +108,89 % gewonnen.

Während Datadog Registered (A) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,65 %.

Datadog Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -22,19 % 1 Monat -18,59 % 3 Monate +96,82 % 1 Jahr +111,62 %

Stand: 06.08.2026, 14:00 Uhr

Informationen zur Datadog Registered (A) Aktie

Es gibt 331 Mio. Datadog Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 63,52 Mrd.EUR € wert.

Second quarter revenue grew 36% year-over-year to $1.12 billion Robust growth of larger customers, with about 4,720 $100k+ ARR customers, up from about 3,850 a year ago Launched AI-powered Bits Code, Bits Chat, and Bits Agent Builder for general …

Datadog Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Datadog Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Datadog Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.



