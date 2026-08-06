Börsen Update
Börsen Update Europa - 06.08. - ATX stark +1,39 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:51) bei 26.174,33 PKT und fällt um -0,09 %.
Top-Werte: Deutsche Telekom +6,57 %, Henkel VZ +3,85 %, Zalando +3,11 %
Flop-Werte: Scout24 -4,89 %, Siemens -4,73 %, Mercedes-Benz Group -1,35 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:45) bei 32.512,27 PKT und fällt um -0,17 %.
Top-Werte: RENK Group +8,75 %, HENSOLDT +4,47 %, TKMS +3,18 %
Flop-Werte: IONOS Group -5,63 %, Deutz -4,76 %, AUTO1 Group -4,74 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:36) bei 3.990,54 PKT und steigt um +0,67 %.
Top-Werte: Deutsche Telekom +6,57 %, HENSOLDT +4,47 %, Kontron +3,34 %
Flop-Werte: PVA TePla -11,90 %, IONOS Group -5,63 %, Carl Zeiss Meditec -3,69 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.513,18 PKT und steigt um +0,47 %.
Top-Werte: Deutsche Telekom +6,57 %, Hermes International +4,13 %, Ferrari +2,47 %
Flop-Werte: Siemens -4,73 %, Wolters Kluwer -3,26 %, Koninklijke Ahold Delhaize -1,60 %
Der ATX bewegt sich bei 6.773,92 PKT und steigt um +1,39 %.
Top-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +4,37 %, Lenzing +3,29 %, Erste Group Bank +2,40 %
Flop-Werte: voestalpine -1,02 %, EVN -0,77 %, PORR -0,72 %
Der SMI steht aktuell (13:59:45) bei 14.573,87 PKT und steigt um +0,14 %.
Top-Werte: Swisscom +2,87 %, Geberit +0,91 %, Novartis +0,76 %
Flop-Werte: Zurich Insurance Group -3,52 %, CIE Financiere Richemont -1,06 %, Kuehne + Nagel International -0,95 %
Der CAC 40 steht aktuell (13:59:21) bei 8.721,76 PKT und steigt um +0,39 %.
Top-Werte: Hermes International +4,13 %, ORANGE +2,58 %, Pernod Ricard +2,51 %
Flop-Werte: Capgemini -1,65 %, ArcelorMittal -1,11 %, EssilorLuxottica -1,06 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.338,81 PKT und gewinnt bisher +0,39 %.
Top-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) +1,72 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +1,71 %, Telia Company +1,55 %
Flop-Werte: Sandvik -1,61 %, SKF (B) -0,48 %, Volvo Registered (B) -0,43 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.590,00 PKT und steigt um +0,15 %.
Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +2,30 %, Jumbo +1,33 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +0,92 %
Flop-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development -2,91 %, Viohalco -2,45 %, Public Power -2,03 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.