Börsen Update Europa - 06.08. - ATX stark +1,39 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:45) bei 32.512,27 PKT und fällt um -0,17 %. Top-Werte: RENK Group +8,75 %, HENSOLDT +4,47 %, TKMS +3,18 % Flop-Werte: IONOS Group -5,63 %, Deutz -4,76 %, AUTO1 Group -4,74 %

Der DAX steht aktuell (13:59:51) bei 26.174,33 PKT und fällt um -0,09 %. Top-Werte: Deutsche Telekom +6,57 %, Henkel VZ +3,85 %, Zalando +3,11 % Flop-Werte: Scout24 -4,89 %, Siemens -4,73 %, Mercedes-Benz Group -1,35 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht aktuell (13:59:36) bei 3.990,54 PKT und steigt um +0,67 %.

Top-Werte: Deutsche Telekom +6,57 %, HENSOLDT +4,47 %, Kontron +3,34 %

Flop-Werte: PVA TePla -11,90 %, IONOS Group -5,63 %, Carl Zeiss Meditec -3,69 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.513,18 PKT und steigt um +0,47 %.

Top-Werte: Deutsche Telekom +6,57 %, Hermes International +4,13 %, Ferrari +2,47 %

Flop-Werte: Siemens -4,73 %, Wolters Kluwer -3,26 %, Koninklijke Ahold Delhaize -1,60 %

Der ATX bewegt sich bei 6.773,92 PKT und steigt um +1,39 %.

Top-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +4,37 %, Lenzing +3,29 %, Erste Group Bank +2,40 %

Flop-Werte: voestalpine -1,02 %, EVN -0,77 %, PORR -0,72 %

Der SMI steht aktuell (13:59:45) bei 14.573,87 PKT und steigt um +0,14 %.

Top-Werte: Swisscom +2,87 %, Geberit +0,91 %, Novartis +0,76 %

Flop-Werte: Zurich Insurance Group -3,52 %, CIE Financiere Richemont -1,06 %, Kuehne + Nagel International -0,95 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:21) bei 8.721,76 PKT und steigt um +0,39 %.

Top-Werte: Hermes International +4,13 %, ORANGE +2,58 %, Pernod Ricard +2,51 %

Flop-Werte: Capgemini -1,65 %, ArcelorMittal -1,11 %, EssilorLuxottica -1,06 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.338,81 PKT und gewinnt bisher +0,39 %.

Top-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) +1,72 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +1,71 %, Telia Company +1,55 %

Flop-Werte: Sandvik -1,61 %, SKF (B) -0,48 %, Volvo Registered (B) -0,43 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.590,00 PKT und steigt um +0,15 %.

Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +2,30 %, Jumbo +1,33 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +0,92 %

Flop-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development -2,91 %, Viohalco -2,45 %, Public Power -2,03 %