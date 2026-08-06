MAX Power beginnt mit der zweiten Validierungsbohrung bei Lawson mit der Absicht Kanadas erste Lagerstätte für Natürlichen Wasserstoff besser zu lokalisieren

Das Bohrprogramm von MAX Power zur kommerziellen Validierung im Lawson-Komplex zielt darauf ab, die weltweit erste groß angelegte kommerzielle Entdeckung von natürlichem Wasserstoff als neue Primärenergiequelle zu bestätigen.

NEUES VIDEO: Der Zeitpunkt ist gekommen

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Regina, SK – 6. August 2026 – Max Power Mining Corp. („Max Power“ oder das “Unternehmen”) (CSE: MAXX – WKN: A3DJYU – OTCQX: MAXXF) freut sich mitteilen zu können, dass nach der erfolgreichen Verrohrung der Bohrung Lawson 2, die das Vorhandensein eines großen und robusten natürlichen Wasserstoffsystems im 28 km² großen Lawson-Komplex weiter untermauert, die Bohrungen zur kommerziellen Validierung um etwa 2,2 km nach Osten an einen Standort verlegt wurden, der eine Triangulation der Lagerstätte für die Modellierung durch GLJ Ltd., eines der weltweit führenden unabhängigen Energieberatungsunternehmen, ermöglicht.

Die Bohrungen an Lawson 3 begannen gestern Abend (5. August). Bemerkenswert ist, dass diese Bohrung 1,2 Kilometer südlich der ursprünglichen Lawson-Naturwasserstoff-Entdeckung (Lawson 1) begonnen wurde, die eine Gesamttiefe von 2.278 Metern erreichte und während der Fertigstellungsphase einen freien Naturwasserstoff-Gasfluss zur Oberfläche mit erheblichen Konzentrationen verzeichnete (siehe Pressemitteilung vom 16. Januar 2026).

Parallel zur Bohrung von Lawson 3 führt GLJ eine umfassende Datenintegration aus den ersten beiden Bohrlöchern durch und wird gemeinsam mit dem technischen Team von MAX Power die Modellierung der Lagerstätte weiter vorantreiben sowie einen optimalen Standort für die Bohrung von Lawson 4 auswählen. Auf Lawson 4 werden Komplettierungstests und möglicherweise eine Förderbohrung folgen.

Steve Halabura, Chefgeowissenschaftler bei MAX Power, kommentierte: „Lawson 2 hat erneut gezeigt, dass wir es mit einem großen alkalischen Magmakomplex zu tun haben, der alle notwendigen Komponenten für die Bildung von natürlichen Wasserstoffansammlungen aufweist – die richtigen Muttergesteine, Migrationswege, Lagerstätten, Abdichtungen und Fallen. Es handelt sich um ein außergewöhnliches System, das wir erschließen – Kanadas erstes bestätigtes unterirdisches System für natürlichen Wasserstoff, gestützt durch ein geologisches Modell, das im Laufe des vergangenen Jahres nicht nur intakt geblieben ist, sondern sich sogar noch gefestigt hat. Der Bohrkern von Lawson 2 steht nun für eine vollständige visuelle Inspektion und Analyse bereit, und ich freue mich sehr darauf, diesen Bohrkern umgehend gemeinsam mit unserem gesamten technischen Team bei AGAT Labs in Calgary zu begutachten.“

Highlights von Lawson 2

Rund 860 Meter durchgehende Messwerte für natürlichen Wasserstoff aus dem Gasdetektionssystem, einschließlich der bislang höchsten bei Lawson verzeichneten Werte

Starke Hinweise auf ein ausgeprägtes Kluftsystem, das Teil des Entstehungsmechanismus für natürlichen Wasserstoff ist

„Exotische Terrane“ als Muttergestein, die für natürlichen Wasserstoff günstig sind

120 Meter Bohrkern aus dem unteren Deadwood und dem präkambrischen Grundgebirgskomplex, darunter die größte Bohrkernlänge (89,2 m) aus dem Grundgebirgskomplex, die jemals aus einer einzigen Bohrung in der Geschichte von Saskatchewan gewonnen wurde (laut dem Saskatchewan Geological Survey haben von den rund 167.000 Bohrlöchern in der Provinzdatenbank bisher nur etwas mehr als 100 den Grundgebirgskomplex überhaupt durchdrungen)

Lawson 2 wurde über die ursprünglich geplante Tiefe hinaus auf eine gemessene Gesamttiefe von 2.440 Metern erweitert – 162 Meter tiefer als Lawson 1 –, bevor die Bohrung im festen präkambrischen Grundgebirgsgestein beendet wurde

Ran Narayanasamy, CEO von MAX Power, kommentierte: „Lawson 2 bestätigt ein sehr großes System, das erstmals durch die 3D-Seismik im vergangenen Frühjahr nach der ersten Bohrentdeckung angedeutet wurde. Nun streben wir den Hattrick an, indem wir die Lawson-Lagerstätte innerhalb eines etwa 14 km² großen strukturellen Verschlusses triangulieren. Man darf nicht vergessen, dass das gesamte Lawson-Konzessionsgebiet 1.224 Quadratkilometer umfasst, was immer noch nur einen Bruchteil des Genesis-Trends und unserer anderen genehmigten Landpakete in Saskatchewan ausmacht. Das Potenzial hier ist also wirklich enorm und stellt ein potenzielles, landesweit bedeutendes Projekt für eine neue Primärenergiequelle dar – und das zu einem entscheidenden Zeitpunkt für Kanadas Energiesouveränität und -sicherheit.“

Abbildung 1 – Kommerzielle Validierungsbohrungen in Lawson, Juli 2026

Warum dies für Investoren von Bedeutung ist

Jede bedeutende Rohstoffbranche erreicht einen entscheidenden Moment, wenn sie den Übergang von der Entdeckung zur kommerziellen Validierung vollzieht.

Diese Bohrung stellt für MAX Power genau diesen Moment dar.

Zum ersten Mal prüft das Unternehmen, ob Kanadas erste bestätigte unterirdische Entdeckung von natürlichem Wasserstoff die für eine kommerzielle Erschließung erforderlichen Ausmaße, Kontinuität und Lagerstättenmerkmale aufweisen kann. Die Kombination aus kontinuierlich erhöhten Messwerten für natürlichen Wasserstoff über eine Tiefe von etwa 860 Metern bei Lawson 2 – die stärker ausfallen als bei der ursprünglichen Entdeckungsbohrung – und zunehmenden Hinweisen auf ein robustes Bruchsystem im Grundgebirge stärkt das geologische Modell weiter und erweitert gleichzeitig das Verständnis des Unternehmens für das umfassendere Lawson-System.

Die Bohrungen bei Lawson 3, etwa 1,2 km südlich der ursprünglichen Entdeckung in Aufwärtsrichtung, zielen nun darauf ab, eine natürliche Wasserstofflagerstätte zu lokalisieren, um das Verständnis des potenziellen Volumens dieses Systems zu verbessern, das bislang noch nicht genau bestimmt werden konnte.

Zwar wird die Wirtschaftlichkeit letztendlich durch das Fertigstellungsprogramm und anschließende Tests zu Durchfluss, Druck, Konzentration und Lagerstättenleistung bestimmt, doch stellt jeder im Rahmen dieses Programms erreichte Meilenstein einen weiteren Schritt in Richtung der kommerziellen Validierung dar. Zusammengenommen tragen diese Ergebnisse dazu bei, die technische Grundlage für das zu definieren, was das weltweit erste groß angelegte kommerzielle System für natürlichen Wasserstoff und die Erschließung einer neuen Primärenergiequelle werden könnte.

Genesis-Trend

Lawson-Komplex Nr. 1 stellt Kanadas erstes unterirdisches System für natürlichen Wasserstoff dar, ein 28 km² großes Schwerpunktgebiet innerhalb eines größeren genehmigten Landpakets mit einer Fläche von 1.224 km² (das „Lawson-Projekt“). Bemerkenswert ist, dass innerhalb des riesigen, noch kaum erkundeten Lawson-Projekts, das auf der untenstehenden Karte hervorgehoben ist, mehrere Lawson-Komplexe möglich sind (ein „Komplex“ bezeichnet in diesem Zusammenhang ein spezifisches Gebiet mit nachgewiesenen Funden).

Das genehmigte Aurora-Projekt (628 km²) grenzt an die südöstliche Ecke des Lawson-Projekts, erstreckt sich in südöstlicher Richtung bis nach Moose Jaw und stellt möglicherweise eine weitere Gruppe von Komplexen mit vielen ähnlichen Merkmalen wie bei Lawson dar. Innerhalb des Aurora-Projekts sind mehrere natürliche Wasserstoffsysteme möglich, ähnlich wie bei Lawson.

Durch die Kombination von Lawson und Aurora verfügt MAX Power über Genehmigungen für ein zusammenhängendes, 90 km langes Gebiet, das in nordwest-südöstlicher Richtung verläuft (1.852 km²). Aurora liegt günstig an einem wichtigen Autobahn- und Schienenverkehrskorridor in unmittelbarer Nähe zur Schwerindustrie und zur im Aufbau befindlichen KI-Infrastruktur. Zahlreiche weitere genehmigte Projekte entlang des Genesis-Korridors verschaffen MAX Power eine dominierende Position in Kanadas vielversprechendstem Korridor für die Entdeckung und Erschließung von natürlichem Wasserstoff.

Abbildung 2: Trendkarte von Genesis

Genesis erklärt: Der Vorteil der „Salzbarriere“ und die Nähe zum Absatzmarkt

https://www.youtube.com/watch?v=3ytpHdve6S8

Abbildung 3: Aurora-Projekt, angrenzend an Lawson

Neueste Videos

Präsident Chad Levesque über die Bedeutung von Lawson

https://youtu.be/wCeFQTKtOuI

Worum geht es bei Natürlichem Wasserstoff:

https://www.youtube.com/watch?v=S0bqqZeIpxc

Genesis erklärt: Der Vorteil der „Salzbarriere“ und die Nähe zum Markt

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Der Genesis Trend-Korridor:

https://youtube.com/shorts/IAgALH_s3mI

Lawson – Kanadas erster großer Schritt in Richtung natürlicher Wasserstoff

https://www.youtube.com/watch?v=lTTOwMxz_zo

MAX Power macht einen Sprung nach vorn in Lawson

https://www.youtube.com/watch?v=Yr4Ha06__Eg

Sehen Sie sich die Bohrung in Aktion an

https://www.youtube.com/watch?v=eguNGAfdIek

MAX Power Saskatchewan Dokumentation zu Natürlichem Wasserstoff

https://www.youtube.com/watch?v=TXGDtTUbJ2c

Geschichte wird geschrieben in Lawson – Video unmittelbar vor der Einrichtung der Bohranlage

https://www.youtube.com/watch?v=BNHazk9Sy4E

MAX Power Saskatchewan Natural Hydrogen Documentary Video

https://www.youtube.com/watch?v=TXGDtTUbJ2c

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Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Mineral- und Energieexplorationsunternehmen, das sich auf den Übergang zur Dekarbonisierung konzentriert. Die „Lawson Discovery“ des Unternehmens in der Nähe von Central Butte, Saskatchewan, stellt Kanadas erstes unterirdisches System für natürlichen Wasserstoff dar, das durch Tiefbohrungen bestätigt und dessen Daten von drei unabhängigen Labors validiert wurden. MAX Power hat in ganz Saskatchewan eine marktbeherrschende Landposition auf Distriktebene aufgebaut, mit etwa 2 Millionen Acres (~809.000 Hektar) an Genehmigungen, die erstklassige Explorationsgebiete abdecken, die vielversprechend für großvolumige Vorkommen von natürlichem Wasserstoff sind, und hat ein Folgebohrprogramm mit mehreren Bohrlöchern gestartet, um die Wirtschaftlichkeit des größeren Lawson-Komplexes zu validieren, der sich laut Interpretation über eine Fläche von 28 km² entlang des 475 km langen Genesis-Trends erstreckt. MAX Power hält zudem eine bedeutende Beteiligung an Homeland Critical Minerals, das nun das Willcox-Projekt in Arizona besitzt – eine Lithiumentdeckung, die Anfang 2024 von MAX Power bestätigt wurde. MAX Power bekennt sich zu verantwortungsvollen Explorations- und Erschließungspraktiken, bei denen Umweltschutz, eine sinnvolle Einbindung der lokalen Bevölkerung und eine starke Unternehmensführung im Vordergrund stehen.

Im Namen des Vorstands:

Ran Narayanasamy, CEO

MAX Power Mining Corp.

info@maxpowermining.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Chad Levesque

Ph: 1-306-981-4753

Email: chad@maxpowermining.com

Medienkontakt:

Sarah Mawji, Venture Strategies

Email: sarah@venturestrategies.com

Über diese Pressemitteilung:

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Die Max Power Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 1,462EUR auf Tradegate (06. August 2026, 13:56 Uhr) gehandelt.

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