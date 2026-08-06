Goldpreis-Prognose: Gold jetzt auf 4.800 USD? Anleger setzen auf diese Goldaktie

Das aktuell überaus bullische Bild komplettiert ein Silberpreis, der die 60 US-Dollar hinter sich lassen konnte. Silber könnte nun in Richtung 70 US-Dollar / 80 US-Dollar durchstarten.

Darauf haben Gold-Anleger schon länger gewartet: Dem Edelmetall gelingt es in der aktuellen Phase endlich, Momentum aufzubauen. In den letzten Wochen kamen Erholungsversuche nicht über den Widerstandsbereich von 4.200 US-Dollar hinaus. Dieses Mal ließ der Goldpreis keine Zweifel aufkommen und überwand diese Hürde. Mit dem Ausbruchsszenario ist Gold im Übrigen nicht allein. Das zuletzt an dieser Stelle thematisierte Pulverfass Kupfer ist nun explodiert. Der Kupferpreis (COMEX) brach über den entscheidenden Widerstand aus und entwickelt derzeit ein veritables Rallyeszenario.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Das treibt den Goldpreis aktuell an

Der Ölmarkt hat sich abgekühlt. Anleiherenditen kamen zurück. Die gestern veröffentlichten ADP-Daten setzten den Renditen der US-Staatsanleihen ebenfalls zu. Sowohl die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen als auch die Renditen der 2-jährigen US-Staatsanleihen ermäßigten sich. Der US-Dollar geriet ebenfalls unter Druck. Der wichtige US-Dollar-Index rutschte wieder unter die 100 Punkte. Mehr als ein Zwischenerfolg ist die Entwicklung jedoch noch nicht. Die eigentliche Nagelprobe kommt erst am morgigen Freitag mit dem US-Arbeitsmarktbericht für Juli. Dieser hat im Hinblick auf die nächste Leitzinsentscheidung der Fed am 16. September enorme Bedeutung. Schwächere Arbeitsmarktdaten würden Hoffnungen auf eine weniger restriktive Geldpolitik der Fed schüren. Obacht ist allerdings geboten, sollte der Arbeitsmarktbericht vor Stärke strotzen.

Steigt der Goldpreis jetzt auf 4.500 US-Dollar oder gar 4.800 US-Dollar?

Der Goldpreis hat seit längerer Zeit wieder die Chance, Momentum zu kreieren. Der Ausbruch über die 4.200 US-Dollar war ein unscheinbarer, aber eminent wichtiger Schritt. Ein Wochenschluss oberhalb von 4.200 US-Dollar würde die Trendwende bestätigen. Aus bullischer Sicht wäre es ideal, wenn der Goldpreis rasch die 4.500 US-Dollar erreichen und durchbrechen würde. Unter saisonalen Aspekten würde eine nachhaltige Erholung nicht überraschen. Ein ähnliches Bild bot sich bei Gold auch im letzten Jahr. Auf der Unterseite hat der Preisbereich 4.000 US-Dollar / 3.950 US-Dollar unverändert zentrale Bedeutung.





Anleger setzen auf diese Goldaktie – Agnico Eagle Mines

Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Agnico Eagle Mines gehörte während der zurückliegenden Goldrallye zu den Überfliegern. Für nicht wenige Analysten zählt Agnico Eagle Mines zu den fundamental stärksten Goldproduzenten überhaupt.

Das unterstrich der Goldkonzern auch Ende Juli mit den exzellenten Zahlen für das 2. Quartal 2026. Nicht zuletzt der für den Berichtszeitraum ausgewiesene free cash flow in Höhe von 1,335 Mrd. US-Dollar unterstreicht die fundamentale Stärke der Kanadier. Obgleich der Markt die Zahlen wohlwollend zur Kenntnis nahm, vermochten es die Zahlen damals nicht, der Aktie Beine zu machen. Der schwächelnde Goldpreis belastete. Der Wind hat sich nun gedreht. Gold steigt aktuell kräftig. Die Zahlen kommen nun zum Tragen. Agnico Eagle Mines legte kräftig zu. Nach dem Sprung über die 225 CAD kann es nun schnell auf 250 CAD oder gar 275 CAD gehen. Etwaige Gewinnmitnahmen sollten eng begrenzt bleiben.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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